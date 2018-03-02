Стартовали продажи тонкого ноутбука Dell XPS 13 на Kaby Lake

2 марта 2018, 11:15

Американская Dell начала продажи своего обновленного ультрабука XPS 13 на базе процессоров Kaby Lake.

Напомним, что сам производитель позиционирует эту свою новинку в качестве самого компактного в мире 13,3-дюймового ноутбука.Помимо мощного процессора, «на борту» также 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 4К и от 4 до 16 ГБ оперативной памяти, а еще от 128 ГБ до 1ТБ на твердотельном накопителе.В продаже новинка появится серебристом корпусе с черной отделкой изнутри. К слову, эта новинка производителя стала тоньше и легче предшественников.Заявленное время автономной работы – до 20 часов на одном заряде аккумулятора.