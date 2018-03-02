2 марта 2018, 11:15

Стартовали продажи тонкого ноутбука Dell XPS 13 на Kaby Lake

Американская Dell начала продажи своего обновленного ультрабука XPS 13 на базе процессоров Kaby Lake.

Напомним, что сам производитель позиционирует эту свою новинку в качестве самого компактного в мире 13,3-дюймового ноутбука.

Помимо мощного процессора, «на борту» также 13,3-дюймовый дисплей с разрешением 4К и от 4 до 16 ГБ оперативной памяти, а еще от 128 ГБ до 1ТБ на твердотельном накопителе.

В продаже новинка появится серебристом корпусе с черной отделкой изнутри. К слову, эта новинка производителя стала тоньше и легче предшественников.

Заявленное время автономной работы – до 20 часов на одном заряде аккумулятора.
   
 
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