Корпус Argon One M.2 превратит Raspberry Pi 4 в неттоп с SSD-накопителем М.2

Новинка превращает Raspberry Pi 4 в неттоп с пассивным или активным охлаждением.
В первом случае верхняя часть из алюминиевого сплава выполняет функции радиатора, а во втором случае используется 30-мм вентилятор с программным управлением.
Особенность Argon One M.2 — возможность установки твердотельного (SSD) накопителя типоразмера М.2, который подключается при помощи специального адаптера через один из доступных портов USB 3.0.
Корпус имеет габариты 109 × 102 × 40 мм. Набор разъёмов включает два полноразмерных коннектора HDMI, по два порта USB 2.0 и USB 3.0, дополнительный порт USB 3.0 для SSD-модуля, коннектор USB Type-C для подачи питания, гнездо для сетевого кабеля и стандартное аудиогнездо.
Что касается собственно Raspberry Pi 4, то это изделие несёт на борту адаптеры беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0 / BLE, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, процессор Broadcom BCM2711 с четырьмя ядрами и до 8 Гбайт оперативной памяти.
Приобрести корпус Argon One M.2 можно по ориентировочной цене 45 долларов США.
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