Корпус Argon One M.2 превратит Raspberry Pi 4 в неттоп с SSD-накопителем М.2

28 сентября 2020, 12:15

Новинка превращает Raspberry Pi 4 в неттоп с пассивным или активным охлаждением.

В первом случае верхняя часть из алюминиевого сплава выполняет функции радиатора, а во втором случае используется 30-мм вентилятор с программным управлением.