Acer Aspire S24 – тонкий ПК-моноблок за "штуку"

1 сентября 2017, 12:45

Тайваньская Acer в рамках выставки IFA2017, анонсировала свой самый тонкий ПК-моноблок формата "все-в-одном".



Согласно официальным данным, толщина корпуса новинки менее 6 мм (5,97 мм).

В основе - Intel Core 8. Кроме того, "под капотом" также 512 ГБ SSD, а еще 2 ТБ на жестком диске.



Диагональ дисплея – 23,8 дюйма, а его разрешение – Full HD.



Отдельно отмечен модуль Wi-Fi (802.11ac 2x2 MIMO).



Среди также интересного производитель подчеркивает 2.1- канальную систему с сабвуфером на подставке, а также возможность наклонять экран на 5 градусов вперед и 30 назад.

В продаже терминал появится в Европе в ноябре с ориентировочным ценником в 999 евро, а в США в начале следующего года. Ценник - $1000.