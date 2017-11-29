Мощный моноблок Acer Aspire Z24 появился в продаже

29 ноября 2017, 10:45

Другой тайваньский производитель, компания Acer начала продажи своего нового моноблока - Aspire Z24.

Стоит отметить, что данная новинка производителя одной из первых получила гибридную систему хранения данных Intel Optane, ускоряющей загрузку ОС. Кроме того, этот продукт обладает большим количеством интерфейсов, включая USB Type-C и HDMI-вход, и скоростной многоканальный модуль Wi-Fi (802.11ac 2x2 MIMO).Диагональ дисплея – 23,8 дюйма. В основе – IPS-матрица с разрешением Full HD. Задекларировано использование процессоров Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake), опционально предусмотрена графика GeForce 940MX. Объем оперативной памяти – до 32 ГБ.