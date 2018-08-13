Состоялся официальный анонс 270-долларового ноутбука Chuwi Lapbook SE

13 августа 2018, 11:45

Малоизвестная у нас компания Chuwi объявила об анонсе своего нового компьютера - Lapbook SE.



В основе новинки – 4-ядерный 14-нм Celeron N4100, тактовая частота которого 1,1 ГГц. Графика здесь Intel UHD Graphics 600. Объем оперативной памяти – 4 ГБ.

Диагональ дисплея – 13,3 дюйма, а его разрешение 1080х1920 точек.Отдельно отмечается аудиосистема с четырьмя динамиками и клавиатура с подсветкой.Объем встроенной памяти – 32 ГБ – eMMC. Кроме того, 128 ГБ здесь на твердотельном накопителе.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь идет о HDMI, двух портах USB 3.0 и слоте microSD. Еще здесь Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.0.На одном полном заряде новинка может проработать до 8 часов.В качестве программной платформы «под капотом» Windows 10.Стоимость новинки, напомним, $270.