Мини-ПК ECS LIVA Z2 представлен официально

24 мая 2018, 11:45

Малоизвестная у нас тайваньская компания ECS на официальном уровне представила свой новый бесшумный ПК - LIVA Z2.

В основе – SoC с тепловыделением до 6 Вт - четырёхъядерные Pentium Silver N5000 и Celeron N4100, и 2-ядерный Celeron N4000. Пользователь может выбрать версию системы с объемом ОЗУ до 8 ГБ. Уже изначально здесь 32/64 ГБ встроенной памяти eMMC. Можно также вставить накопитель SATA.



Работает девайс под управлением Windows 10.



Относительно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за Wi-Fi (802.11ac)/Bluetooth 4.2 и контроллером Gigabit Ethernet, который работает «в связке» с внешним разъёмом RJ-45 и пр.

Как скоро новинка появится в продаже, пока не сообщается. Ориентировочная стоимость также не приводится.