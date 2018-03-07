Jumper EZBook X1: 420-долларовый трансформер с Intel Gemini Lake

7 марта 2018, 14:15

Малоизвестный у нас бренд Jumper «отметился» анонсом своего нового ноутбука - EZBook X1.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» Celeron N4100 поколения Gemini Lake, тактовая частота которого до 2,4 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика Intel UHD Graphics 600.

Диагональ дисплея – 11,6 дюймов. В основе – IPS-матрица. Дисплей сенсорный.



Объем оперативной памяти – 4 ГБ стандарта DDR4. Касательно встроенной пользовательской, речь о модуле eMMC на 64 ГБ.



Беспроводные модули здесь – это Wi-Fi и Bluetooth 4.0, порты USB Type-C и USB 3.0 Type-A, дактилоскопический сканер, интерфейс HDMI и 3,5-миллиметровый аудиоразъём.



Новинка уже доступна в продаже. Стоимость - $420.