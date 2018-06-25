Планшет-трансформер Lenovo Tablet 10 — уже в Украине

25 июня 2018, 9:15

Компания Lenovo объявляет о начале продаж в Украине планшетов-трансформеров для бизнеса Lenovo Tablet 10.

Новинка в первую очередь создана для бизнес-пользователей, поэтому особое внимание в ней уделено безопасности и защите данных. Для быстрого и безопасного входа в систему планшеты оснащены сенсором отпечатков пальцев и ТРМ-модулем, что помогает шифровать пароли пользователей и предотвращает несанкционированный доступ к данным. Устройства работают под управлением Microsoft Windows 10 Professional.

Легкий и функциональный планшет-трансформер Lenovo Tablet 10 станет надежным помощником, особенно если работа подразумевает не только присутствие в офисе, но также частые поездки по городу и командировки. Его вес составляет всего 664 г без клавиатуры.Трансформеры Tablet 10 оснащены последним поколением процессоров Intel — четырехъядерными Intel Celeron N4100 (Gemini Lake) со встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 600, а также системой памяти eMMC с низким энергопотреблением. Объем оперативной памяти — 4 или 8 Гб DDR4-2133 — позволяет планшету работать с несколькими бизнес-приложениями одновременно без каких-либо задержек. Сенсорный дисплей IPS имеет разрешающую способность 1920х1200 пикселей и яркость 300 нит. Помимо эффективной работы с офисными приложениями и быстрого решения рабочих задач, конфигурация устройства предполагает широкие возможности для мультимедийных развлечений.Планшет Lenovo Tablet 10 может трансформироваться в полноценный лэптоп при помощи съемной клавиатуры и док-станции USB-C. Клавиатура имеет подсветку, что делает возможной работу с устройством в местах, где нет достаточного освещения. Трансформер укомплектован стилусом Active Pen 2, который позволяет делать рукописные заметки, оставлять комментарии в социальных сетях, отвечать на электронные письма, прокладывать маршруты и вносить правки в документы прямо на сенсорном экране.Сегодня, когда планшеты и ноутбуки стали основными устройствами для бизнеса, следует искать не просто гаджет, а решение для задач бизнеса, которое просто и легко дополнит существующую ИТ-инфраструктуру или станет ее основой.В Украине трансформер Lenovo Tablet 10 доступен по цене от 17 999 гривен.Технические характеристики Lenovo Tablet 10Процессор: Intel® Gemini Lake ProcessorsОперационная система: Microsoft Windows 10 ProfessionalДисплей: 10,1-дюймовый стандарта HD (1336x768) или WUXGA (1920x1200), IPS, сенсорный дисплей, 300 нит с защитой от отпечатков пальцев и пылиГрафика: встроенная видеокарта Intel® UHD Graphics 600Камера, веб-камера: на передней панели 2 Мпикс, на задней панели 5 МпиксОперативная память: до 8 ГБ памяти LPDDR4Накопитель: Flash до 128 ГБ eMMCАудиосистема: два стереодинамикаПорты ввода-вывода: USB 3.1 Type A, USB 3.1 Type-C, Full Size HDMI, Micro SD, аудиоразъем, Nano SimБатарея: до 9,9 часов автономной работыСети: Bluetooth, Wi-Fi 802.11ac, NFC и 3G/LTE модуль (в некоторых моделях)Габариты: 261,6 x 178,4 x 10,6 ммВес: 664 г (планшет)