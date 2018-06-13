Стартовали продажи 300-долларового ноутбука Jumper EZBook X4

13 июня 2018, 13:15

В Китае начались продажи 14-дюймового ноутбука - Jumper EZBook X4.



В основе - Celeron N4100, тактовая частота которого - до 2,4 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика Intel UHD Graphics 600 и 4 ГБ оперативной памяти (доступно расширение до 8 ГБ).

Объем накопителя M.2 – 128 ГБ.



Диагональ дисплея – 14 дюймов, а его разрешение - 1080х1920 точек.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, стереофонические динамики, клавиатурой с подсветкой и 2-мегапиксельной веб-камерой.



Интерфейсный арсенал представлен двумя портами USB 3.0 , а также портом HMDI.



В качестве программной платформы отмечается Windows 10 Home.



Стоимость - $300.