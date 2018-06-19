Начался прием предзаказов на гибридный планшет AlldoCube KNote5

19 июня 2018, 11:45

В Китае начался прием предварительных заказов на новый гибридный планшет - AlldoCube KNote5.



Новинка получила 11,6-дюймовый дисплей с IPS-матрицей в основе и разрешением FullHD.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Intel Celeron N4100, тактовая частота которого до 2,4 ГГц. Кроме того, «на борту» графика Intel UHD Graphics 600. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 ГБ. Известно также о возможности установки карты памяти.



Емкость аккумулятора – 4000 мАч.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно о 2-диапазонном (2,4 / 5 ГГц) модуле Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.0.



К AlldoCube KNote5 пользователь может подключить клавиатуру с функцией подставки.

Работает планшет под управлением Windows 10.Стоимость новинки - $290. Еще в $20 обойдется подключаемая клавиатура.Продажи начнутся на днях.