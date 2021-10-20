NZXT выпустила комплекты для самостоятельной сборки ПК для начинающих

20 октября 2021, 9:15

Компания NZXT представила наборы BLD Kit Starter Pro и BLD Kit Streaming Plus для самостоятельной сборки персонального компьютера. Производитель указывает, что эти комплекты подойдут даже для тех, кто никогда в жизни не собирал собственный компьютер.



В представленных комплектах содержатся все необходимые компоненты для сборки игрового компьютера, набор инструментов для сборки, а также детализированное руководство с изображениями и видео о каждом этапе сборки ПК. Всё это, как указывает NZXT, превратит процесс сборки в лёгкое, увлекательное и весёлое занятие.

Компания описывает набор BLD Kit Starter Pro в качестве основы для построения игрового ПК начального уровня. В этот комплект входят следующие компоненты:Корпус: чёрно-белый NZXT H510 форм-фактора Mid Tower, с двумя предустановленными вентиляторами Aer F Case Fan размером 120 мм;Процессор: Intel Core i5-11400F;Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 3060 TI GAMING OC LHR;Материнская плата: ASRock B560 Pro4;ОЗУ: Team Group T-FORCE VULCAN Z 16 Гбайт (2x 8 Гбайт) DDR4 3200 МГц;Блок питания: Seasonic S12III SSR-550GB3 550 W Bronze;Накопитель: WD Blue SN550 1 TB NVMe SSD;Процессорный кулер: Deepcool GAMMAXX GTE V2;Модуль WiFi: MSI MS-B905C WIFI Dual Band Wireless PCIE Adapter Card;Операционная система: Windows 10 Home.

Комплект BLD Kit Streaming Plus описывается производителем, как идеальная система для старта своей стриминговой карьеры. В него входят:



Корпус: чёрно-белый NZXT H510 форм-фактора Mid Tower, с двумя предустановленными вентиляторами охлаждения Aer F Case Fan размером 120 мм;

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X;

Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 3060 TI GAMING OC LHR;

Материнская плата: MSI B550-A PRO;

ОЗУ: Team Group T-FORCE VULCAN Z 16 Гбайт (2x 8 Гбайт) DDR4 3200 МГц;

Блок питания: Seasonic S12III SSR-550GB3 550 W Bronze;

Накопитель: WD Blue SN550 1 TB NVMe SSD;

Процессорный кулер: СЖО NZXT Kraken M22 120 мм;

Модуль WiFi: MSI MS-B905C WIFI Dual Band Wireless PCIE Adapter Card;

Операционная система: Windows 10 Home.

Комплект BLD Kit Starter Pro компания оценила в $1399. Вариант BLD Kit Streaming Plus обойдётся в $1599. Компания гарантирует совместимость каждого компонента внутри комплекта, а также обеспечит покупателей поддержку по любому возникшему вопросу и даёт двухлетнюю гарантию на каждый набор. На данный момент комплекты доступны для приобретения только в США.

(С) 3dnews.