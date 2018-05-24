NZXT H500 и H500i – новые корпуса со строгим дизайном и панелью со стекла

24 мая 2018, 11:15

А вот NZXT презентовала новые корпуса для сборки производительных настольных ПК.

Обе новинки выполнены в строгом дизайне. Основной материалы корпусов – металл, однако в боковой части предусмотрена большая панель из закаленного стекла.



Новинки представлены в четырех цветовых вариантах: полностью чёрным, бело-чёрным, чёрным с красными акцентами и чёрным с синими акцентами.



Производитель заявляет о поддержке корпусами материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. Можно также установить до трех накопителей 3,5 дюйма и до трёх устройств формата 2,5 дюйма. Длина дискретных графических ускорителей – до 381 мм.



Под карты расширения предусмотрено 7 «посадочных» мест. Кстати, в H500i видеокарту можно устанавливать, в том числе вертикально.



Среди вентиляторов отмечаются два Aer F120.

В продаже NZXT H500 появится по цене $70, а H500i - $100.