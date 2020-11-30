NZXT приостановила продажи корпуса H1 из-за угрозы короткого замыкания

30 ноября 2020, 12:15

Корпус NZXT H1 стал популярным выбором для сборщиков ПК, желающих получить компактные и стильные системы.

Однако компания NZXT обнаружила, что в очень редких случаях он может представлять угрозу безопасности для потребителей. NZXT призвала владельцев H1 в довольно коротком сообщении на Reddit обратиться в службу поддержки клиентов компании по электронной почте h1support@nzxt.com.

Производитель корпуса затем опубликовал официальное заявление: «Мы обнаружили проблему в случае H1, когда короткое замыкание на соединительном кабеле переходной платы PCIe может привести к потенциальной угрозе безопасности. В настоящее время эта проблема проявилась менее десятка раз. Чтобы быть предельно осторожными, мы приостановили продажи на NZXT и NZXT BLD и попросили розничные сети тоже временно приостановить продажи, пока наша команда занимается подтверждением проблемы и подготовкой решения».



Как объясняет производитель, два винта, которыми блок PCIe Riser крепится к корпусу, могут вызвать короткое замыкание на печатной плате (PCB). Уже готовятся ремонтные комплекты, в которые входят два других новых винта, решающих проблему, и инструкции по их замене в домашних условиях. Они начнут поступать клиентам в США уже на следующей неделе. Хотя проблема проявляется чрезвычайно редко, производитель рекомендует не использовать H1 до замены винтов.