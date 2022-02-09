Представлен компактный корпус NZXT H1 (2022) с мощным блоком питания и СЖО

9 февраля 2022, 10:45

Компания NZXT анонсировала корпус H1 (2022), предназначенный для построения игровых компьютеров небольшого форм-фактора. Новинка будет предлагаться в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.

Устройство имеет размеры 405 × 196 × 196 мм и весит 7,6 кг. Возможно применение материнских плат типоразмера Mini-ITX, а для карт расширения доступны только два слота. Длина дискретного графического ускорителя может достигать 324 мм. Допускается установка двух накопителей типоразмера 2,5 дюйма.



В оснащение изначально включена система жидкостного охлаждения (СЖО) класса «всё в одном» с радиатором формата 140 мм. Кроме того, корпус оборудован блоком питания формата SFX-L мощностью 750 Вт с сертификатом 80 Plus Gold.



Одна из боковых стенок выполнена из стекла, а три другие имеют перфорацию. Интерфейсный блок в верхней части содержит два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, симметричный разъём USB 3.2 Gen 2 Type-C и стандартное гнездо для наушников на 3,5 мм.

Корпус NZXT H1 (2022) поступит в продажу в текущем месяце. Приобрести его можно будет по ориентировочной цене 400 долларов США.

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