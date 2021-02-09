Gigabyte тайком добавила поддержку процессоров Rocket Lake

По данным ресурса Tom’s Hardware, некоторые производители собираются выпустить новые версии материнских плат с чипсетами Intel H410 и B460, которые на самом деле будут оснащены более продвинутыми чипсетами H470.
Благодаря этому новые версии будут поддерживаться грядущие процессоры Rocket Lake. Данный шаг позволит вендорам обойти новые правила Intel, согласно которым с новыми процессорами смогут работать старые платы только на чипсетах Z490 и H470.
Процессоры Rocket Lake-S предназначены для материнских плат с разъёмом LGA1200, поэтому будут совместимы с платами на чипсетах Intel 400-й серии, но не всеми. Владельцам моделей на чипсетах Z490 и H470 для использования новых чипов будет достаточно лишь обновить BIOS. Владельцам плат на чипсетах Intel H410 и Intel B460 в свою очередь не повезло, поскольку Intel лишила данные платы поддержки новых процессоров 11-го поколения Core.
Чипсеты H410 и B460 начального уровня не смогут работать с новыми процессорами Rocket Lake-S, поскольку они не совместимы на уровне технологий — чипсеты построены использованием более старого 22-нм техпроцесса. Чтобы обойти это ограничение производителям плат придётся заменить младшие чипсеты на более современный H470.
Компания Gigabyte, похоже, так и планирует сделать, при этом не изменяя названия продуктов, под которыми они вышли на рынок изначально. Производитель без лишнего шума представил платы H410M DS2V V2 и H410M S2H V2, в основе которых используется чипсет H470, хотя в названии значится менее продвинутый набор системной логики Intel.
Поскольку вендор уже подготовил «обновлённые» платы, то можно предположить, что Intel известна задумка производителя и она совсем не против. С другой стороны, Gigabyte могла пойти на такой шаг самостоятельно и без одобрения Intel. В таком случае это будет уже не первый раз, когда партнёры компании нарушают её гласные правила. Например, несколько лет назад MSI и ASRock разрешали на своих платах разгонять процессоры Skylake с заблокированным множителем в обход запрета Intel.
(С) 3dnews