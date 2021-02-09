Gigabyte тайком добавила поддержку процессоров Rocket Lake

9 февраля 2021, 9:45

По данным ресурса Tom’s Hardware, некоторые производители собираются выпустить новые версии материнских плат с чипсетами Intel H410 и B460, которые на самом деле будут оснащены более продвинутыми чипсетами H470.

Благодаря этому новые версии будут поддерживаться грядущие процессоры Rocket Lake. Данный шаг позволит вендорам обойти новые правила Intel, согласно которым с новыми процессорами смогут работать старые платы только на чипсетах Z490 и H470.