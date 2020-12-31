Бюджетные материнские платы Intel подорожают из-за дефицита чипсетов

31 декабря 2020, 9:45

2020 год запомнится многим. Прежде всего, это пандемия, но в полупроводниковой индустрии — дефицит всех видов продукции, от видеокарт до процессоров и консолей нового поколения.

Похоже, вскоре недопоставки могут затронуть и материнские платы — прежде всего, это коснётся бюджетных предложений Intel на базе B460 и H410.



В то время как платы высокого класса на чипсете Z490, как ожидается, будут доступны в достаточных количествах, более массовые и дешёвые изделия, по данным ресурса HardwareTimes, в следующем году смогут поставляться лишь в весьма ограниченном количестве. Причина состоит в нехватке чипсетов B460 и H410, необходимых для производства бюджетных платформ. Проблемы с поставками начнут проявляться, уже начиная с января, а достаточно массовые отгрузки плат завершатся в декабре.



Производители материнских плат вроде ASUS, Gigabyte и MSI, как утверждается, уже начали обдумывать меры по решению этой проблемы. В первую очередь, речь идёт о повышении цен и изменении стратегии доставки. Хорошо, что в данном случае возможный дефицит будет частично компенсирован выпуском материнских плат серии 500 в январе и феврале, которые, как сообщается, будут поддерживать разгон памяти даже на системах начального уровня (не говоря уже о поддержке интерфейса PCIe 4.0).