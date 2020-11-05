Японские игроки оказались разочарованы качеством ремастера Shin Megami Tensei II

5 ноября 2020, 9:15

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом raketenrolf обратил внимание на недовольство японских игроков вышедшей недавно в их регионе Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster.

Напомним, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster представляет собой переиздание PS2-версии Shin Megami Tensei III: Nocturne для современных систем — PlayStation 4 и Nintendo Switch.



Учитывая характер ремастера, ничего выдающегося в техническом плане от него и не ждали, однако Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster всё равно умудрилась разочаровать покупателей.



В частности, пользователи японского сегмента Amazon жалуются на регулярные, но скоротечные проседания кадровой частоты во время битв и переключений в меню, а также взятые будто из PS2-версии заставочные ролики.



Ознакомившийся с проектом пользователь ResetEra с характерным псевдонимом ナカノマツシンジ добавил, что игра также страдает от «недостаточной полировки», плохого качества музыки и нехватки полезных функций вроде мини-карты.



В отрыве от технической составляющей ремастер предлагает дубляж прежде не озвученных сцен, «милосердный» уровень сложности и Данте из Devil May Cry в качестве гостевого персонажа (правда, не бесплатно).