EA анонсировала ремастер Need for Speed: Hot Pursuit

6 октября 2020, 9:45

Electronic Arts официально анонсировала Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Компания также опубликовала трейлер, в котором один игрок бросает другому вызов.



Разработкой займётся Criterion Games совместно со Stellar Entertainment. Первая студия занималась созданием оригинальной Hot Pursuit 2010 года, а вторая известна работой над ремастером Burnout Paradise. Обновлённая версия получит улучшенную графику и кроссплатформенные состязания в системе Autolog. Гоночная аркада также сохранит все основные дополнения и миссии.