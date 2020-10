EA анонсировала ремастер Need for Speed: Hot Pursuit

6 октября 2020, 9:45

Electronic Arts официально анонсировала Need for Speed: Hot Pursuit Remastered. Компания также опубликовала трейлер, в котором один игрок бросает другому вызов.



Разработкой займётся Criterion Games совместно со Stellar Entertainment. Первая студия занималась созданием оригинальной Hot Pursuit 2010 года, а вторая известна работой над ремастером Burnout Paradise. Обновлённая версия получит улучшенную графику и кроссплатформенные состязания в системе Autolog. Гоночная аркада также сохранит все основные дополнения и миссии.

«Need for Speed: Hot Pursuit, выпущенная в 2010 году, определенно опередила своё время. Мы создали автоматизированную систему сравнения результатов и дружеских рекомендаций еще до того, как это стало стандартной функцией в современном мире. Теперь мы рады возродить дух непрерывного соперничества и представить игру на новых платформах, где гонщики смогут покорять трассы вместе, сравнивая результаты и состязаясь между собой вне зависимости от платформы», — заявил вице-президент Criterion Games Мэтт Уэбстер (Matt Webster).Игра выйдет 6 ноября на ПК, PS4 и Xbox One, а 13 ноября — на Nintendo Switch.Оригинальная Need for Speed: Hot Pursuit вышла в ноябре 2010 года на PC, PS3 и Xbox 360. Игра получила восторженные отзывы критиков и завоевала звание «Лучшей гоночной игры» по версии Game Critics Awards 2010.(C) 3dnews.ru