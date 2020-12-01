Blizzard не сдержала обещание: в Warcraft III отсутствуют важные функции

1 декабря 2020, 9:15

Релиз Warcraft III: Reforged можно смело назвать одним из самых громких провалов 2020 года в игровой индустрии.

Ремастер культовой стратегии получился настолько плохим, что получил самый низкий пользовательский рейтинг на Metacritic. Одна из главных претензий поклонников касалась отсутствия в переиздании важных функций из оригинала, таких как система кланов и профили игроков. Blizzard после релиза Reforged пообещала исправить этот недочёт, но своё слово до сих пор не сдержала.

На ситуацию с ремастером Warcraft III обратил внимание пользователь форума Reddit под псевдонимом Angzt. Он, будучи фанатом стратегии, опубликовал масштабный пост с анализом текущего положения дел. Игрок подробно описал, какие именно функции из оригинала отсутствуют в Warcraft III: Reforged. К таковым относятся одиночные пользовательские карты, которые не нужно размещать в Сети, доступ к кастомным кампаниям через отдельный пункт меню, а не редактор карт, профили, кланы, ранговая таблица и так далее.



А ниже Angzt поведал, что изменилось в проекте спустя десять месяцев после релиза: «Честно говоря, немногое. Было выпущено восемь патчей, которые в основном исправляли многочисленные ошибки, визуальные и звуковые проблемы, а также привносили небольшие улучшения производительности. В более поздних обновлениях внимание в основном уделялось правкам баланса. Единственное изменение, связанное с вышеперечисленными пунктами, заключается в том, что теперь можно играть на пользовательских картах в одиночном режиме».