Logitech стал Партнером турнира "Летний Кубок FIFA 17"

9 августа 2017, 15:15

С 7 по 27 августа в Киеве пройдет киберспортивный турнир «Летний Кубок FIFA 17».

Для всех фанов футбола и FIFA 17 это самое ожидаемое событие лета. В турнире могут принять участие как профессиональные игроки, так и любители, которые только начинают свою киберспортивную карьеру. Отборочные этапы турнира пройдут online с 7 по 20 августа. В каждом поединке игрокам начисляются балы за победу, по итогам отборочных этапов 16 лучших игроков (10 профессионалов и 6 любителей) выходят в финал, который пройдет в городе Киеве с 25 по 27 августа в НСК «Олимпийский».

Компания Logitech не могла остаться в стороне такого значимого для украинского киберспорта события и выступила Техническим партнером турнира. Как всемирно признанный лидер по производству игровых периферийных устройств, бренд Logitech предоставит камеры для идеальных стримов Logitech С922 Pro Stream, которые отличаются надежным подключением и высоким качеством видео и игровые стереогарнитуры Logitech G 230, которые обеспечивают комфортное воспроизведение звука и легкое общение в игре в качестве призов в специальных номинациях: «Лучший гол турнира», «Лучший матч», «Лучший online стример», «За волю к победе».Также гарнитуры бренда облегчат работу комментаторам турнира. А камеры Logitech обеспечат высокое качество передачи картинки online стримов киберспортивного Летнего Кубка FIFA 17.

Все желающие поддержать любимых игроков смогут лично присутствовать на финале кубка с 25 по 27 августа в НСК «Олимпийский», где также можно будет ознакомиться и протестировать новинки от Logitech на выставочном стенде компании.

Напомним, киевское «Динамо» – это первый и пока единственный из украинских клубов, который запустил киберспортивный проект. Стоит заметить, что подобная практика уже много лет широко распространена и популярна во всем мире. Свои киберфутбольные команды уже создали такие известные европейские бренды как «Манчестер Сити», «Вольфсбург», «ПСЖ», «Монако», «Рома», «Севилья», «Валенсия», «Эспаньол», «Бетис», «Легия» (Варшава), «Галатасарай» и другие клубы.