Шлем Samsung Odyssey – названы некоторые подробности и ценник

4 октября 2017, 11:15

На Reddit появились подробности касательно не представленного на данный момент VR-шлема Samsung Odyssey.



Грядущая новинка, по слухам, может оказаться самым дорогим устройством данного класса. Ожидаемый ценник - $499.

По слухам, работать Samsung Odyssey будет под управлением Windows Mixed Reality.Среди особенностей грядущей новинки называется два экрана с общим разрешением 1600х2880 точек. Углы обзора будут стандартными – 110 градусов; частота 90Гц. Кроме того, известно за две камеры спереди.По слухам, эта новинка Samsung будет поставляться вместе с контроллерами Microsoft.Точная дата анонса Samsung Odyssey пока не известна.