Шлем Samsung Odyssey – названы некоторые подробности и ценник

Грядущая новинка, по слухам, может оказаться самым дорогим устройством данного класса. Ожидаемый ценник - $499.
По слухам, работать Samsung Odyssey будет под управлением Windows Mixed Reality.
Среди особенностей грядущей новинки называется два экрана с общим разрешением 1600х2880 точек. Углы обзора будут стандартными – 110 градусов; частота 90Гц. Кроме того, известно за две камеры спереди.
По слухам, эта новинка Samsung будет поставляться вместе с контроллерами Microsoft.
Точная дата анонса Samsung Odyssey пока не известна.