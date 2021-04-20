Стандарта VESA DisplayHDR 2000 не существует, хотя мониторы с ним уже есть

20 апреля 2021, 12:45

На прошлой неделе появилась информация о двух сверхширокоформатных мониторах от Samsung и Acer с соотношением сторон 32:9 и разрешением 5K.

Обе модели, Samsung Odyssey G9 2021 и Acer EI491CRG9, засветились в китайском интернет-магазине Taobao. В их спецификациях было указано, что они имеют яркость 2000 кд/м2 и соответствует стандарту DisplayHDR 2000. Но оказалось, такого стандарта не существует, о чём заявили представители Ассоциации стандартизации видеоэлектроники (VESA).

Организация выступила с заявлением, в котором указала, что подобный стандарт ещё не принят, поэтому такую сертификацию о его соответствии новинки не могли получить.



На текущий момент самым продвинутым стандартом согласно VESA является DisplayHDR 1400. Оба монитора, возможно, соответствуют его требованиям.



«На прошлой неделе в списке товаров китайского интернет-магазина Taobao отметились два новых монитора, якобы обладающие сертификацией VESA DisplayHDR 2000 и использующие соответствующий логотип. Речь идёт об обновлённой модели Samsung Odyssey G9, а также новом Acer EI491CRG9. Некоторые СМИ также сообщили о том, что эти мониторы получили сертификацию DisplayHDR 2000 от Ассоциации стандартизации видеоэлектроники (VESA). Мы хотели бы внести ясность в эту ситуацию. Никакого стандарта DisplayHDR 2000 в списке стандартов VESA DisplayHDR, а также логотипов, указывающих на это, не существует.



VESA неизвестен источник происхождения логотипа DisplayHDR 2000, отметившегося на сайте интернет-магазина Taobao. Однако организация со всей серьёзностью относится к неправомерным попыткам использования наших торговых знаков и логотипов. Мы выступаем против использования логотипа, по крайней мере до тех пор, пока стандарт DisplayHDR 2000 не будет официально представлен VESA и пока на нашем сайте не появится список мониторов, которые ему соответствуют.

Пока на сайте displayhdr.org не появится логотип DisplayHDR 2000 его использование в любом виде должно рассматриваться как несанкционированное и вводящее в заблуждение», — говорится в заявлении VESA.Как пишет портал VideoCardz, логотипы, использующиеся сайтом Taobao очень похожи на официальные и даже содержат символ товарного знака. Но согласно заявлению самой VESA, эти товарные знаки не существуют.