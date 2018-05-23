Новый Philips 436M6VBPAB – первый в мире монитор VESA DisplayHDR 1000

23 мая 2018, 13:45

Модель может гордиться новыми достижениями - престижными сертификациями VESA DisplayHDR 1000 и UHDA.

Они подтверждают приверженность MMD к созданию инновационных продуктов, способных удовлетворить запросы даже самых требовательных сегментов рынка.

Все это стало возможным благодаря появлению VESA DisplayHDR Test-Pro – нового инструмента для тестирования. Он даёт возможность пользователям проверять настройки экрана, включая яркость, цвет и контрастность High Dynamic Range (HDR) дисплеев ноутбуков и настольных компьютеров, основываясь на строгих критериях VESA. На сегодняшний день около десяти дисплеев сертифицированы по новым критериям, распределены по трем уровням производительности (DisplayHDR 400, 600 и 1000) и выпущены на рынок. Требования к параметрам включают три теста пиковой яркости, два теста контраста, тестирование цветовых гамм BT.709 и DCI-P3, тест глубины цвета и производительности HDR. На данный момент только Philips 436M6VBPAB достиг максимального уровня и соответствует таким требованиям: глубина цвета 8+2 бит, BT.709 99%, DCI-P3 90%, яркость (центральный пик) 1000 нит, яркость (полный кадр) 600 нит и черный 0,05 нит.



«Достижение этого стандарта подтверждает приверженность MMD к выпуску только самых современных технологий для постоянно растущей клиентской базы, которая включает потребителей развлекательного контента и пользователей консольных игр, - отмечает Стефан Зоммер, директор по маркетингу и управлению бизнесом MMD в Европе. - Серия Momentum заполнит пробел в линейке игровых мониторов Philips, и мы очень рады представить первый в мире дисплей, соответствующий DisplayHDR 1000, с которым доступно невиданное ранее качество изображения.

Монитор, разработанный для игровых консолей, отличается впечатляющими характеристиками: 4K UHD разрешение (3840x2160 пикселов) с частотой обновления 60 Гц, а время отклика GtG составляет 4 мс. Технологии SmartResponse и Adaptive Sync объединены с Low Input Lag и гарантируют плавный игровой процесс даже в самых динамичных играх. Технологии Quantum Dot и Ultra-Wide Color обеспечивают 97,6% охвата цветового пространства DCI и 103% - NTSC, плотность пикселей составляет 103,64 на дюйм, а контрастность – 4000:1. Яркость достигает 1000 нит. Адаптивное освещение Ambiglow, функция MultiView, звук DTS Sound и пульт дистанционного управления делают монитор идеальным выбором для домашних развлечений.