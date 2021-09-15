MSI представила флагманский монитор Summit MS321 формата 4К

15 сентября 2021, 9:45

Компания MSI официально анонсировала флагманский монитор Summit MS321, первая информация о котором была раскрыта в июне в ходе выставки Computex 2021, которая проходила в полностью цифровом формате.

Новинка наделена 32-дюймовым IPS-дисплеем формата 4К с разрешением 3840 × 2160 пикселей. Частота обновления составляет 60 Гц, время отклика GTG — 4 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.



Панель имеет сертификацию VESA Certified DisplayHDR 600. Типовая яркость равна 400 нит, контрастность — 1000:1. Заявлен 136-процентный охват цветового пространства sRGB и 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 (CIE 1976). Количество воспроизводимых цветовых оттенков превышает 1 млрд.



Монитор оборудован одним интерфейсом DP 1.2, двумя разъёмами HDMI 2.0b, а также концентратором USB 3.2 и стандартным аудиогнездом на 3,5 мм. Кроме того, имеется порт USB Type-C, к которому можно подключить портативный компьютер.



При помощи подставки можно регулировать углы наклона и поворота дисплея, а также изменять высоту по отношению к поверхности стола в пределах 100 мм. Панель можно подвесить на стену при помощи крепления VESA.