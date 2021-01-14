MSI представляет новинки на презентации "MSI Premiere 2021

14 января 2021, 12:45

Компания MSI представляет линейку инновационных устройств на виртуальной презентации «MSI Premiere 2021: Технологии будущего».«Мы рады показать нашу новую линейку устройств, призванных вывести на небывалый уровень возможности, предлагаемые компьютерным оборудованием для геймеров, профессионалов и корпоративных пользователей. Компания MSI вкладывает большие ресурсы в создание инновационных продуктов, и на сегодняшней премьере вам откроются наши лучшие разработки, которые мы собираемся предложить в 2021 году, – заявил Сэм Черн, вице-президент MSI по маркетингу, начиная презентацию. – Наступило время шоу, и мы надеемся, оно вам понравится».Презентацию «MSI Premiere 2021: Технологии будущего» открыл мощный MSI Dragon G, за которым последовал летящий над морем вертолет, раскрывшийвидеокарту MSI RTX 30 SEA HAWK.Видеокарта MSI SEA HAWK, устройство с революционной конструкцией и проверенными временем технологиями, стала еще быстрее при переходе на графические процессоры серии GeForce RTX 30. В ней сочетаются преимущества традиционного вентилятора с достоинствами высокоэффективной замкнутой системы водяного охлаждения, не требующей никакого обслуживания со стороны пользователя.MSI Unveils InnovationsВертолет оказался над заснеженными горами. На одной из вершин появилась видеокарта MSI GeForce RTX 30 SUPRIM.SUPRIM – новая серия видеокарт высокого класса. Они отличаются усиленной системой питания, эффективным охлаждением (благодаря кулеру Tri Frozr 2S) и современным дизайном, отражающим высокотехнологичный стиль жизни. Этот шедевр продолжает славную традицию MSI по созданию невероятно мощных устройств для игр и обработки мультимедийного контента.MSI Unveils InnovationsДалее на сцене, украшенной «бриллиантовым» узором, появилась игровая мышка MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT.MSI CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT – это максимально легкая мышь, управлять которой можно без малейших усилий, чему также способствует эксклюзивный антифрикционный кабель FriXionFree. Высокоточный оптический сенсор с разрешением до 16000 точек на дюйм гарантирует великолепную точность позиционирования.MSI Unveils Innovations«А теперь для многих из вас будет сюрприз», произнес Брайант Линь, менеджер по маркетингу MSI, представляя первые твердотельные накопители SSD под брендом MSI.Цель MSI – создать новый эталон игрового накопителя SSD, поэтому их характеристики впечатляют: объем до 4 ТБ, скорость чтения до 7000 МБ/с и скорость записи до 6900 МБ/с. Среднее время безотказной работы достигает 1,6 млн часов. В сочетании со сквозной защитой данных это гарантирует повышенную сохранность информации.MSI Unveils InnovationsПоявившаяся следом богиня Артемида озарила темноту стрелой в форме полумесяца, открыв глазам зрителей монитор MPG ARTYMIS. В греческой мифологии она известна как богиня Луны и одновременно – охоты. Ее изображали на серебряной колеснице, несомой оленем с золотыми рогами, а в руках ее был серебристый лук – образ такой же величественный, как фазы Луны.Изогнутый монитор MPG ARTYMIS обладает оптимальной для глаз кривизной экрана – 1000R, поэтому глаза будут меньше уставать, воспринимая все изображение сразу. Это также способствует созданию эффекта погружения в игру, ведь взгляд меньше отвлекается на окружающую обстановку. Кроме того, в мониторах данной серии реализуются эксклюзивные функции на базе искусственного интеллекта.MSI Unveils InnovationsСцена трансформируется в образ материнской платы, по которой проходит электрический ток. Так объявляются новейшие платы Z590 MEG для процессоров Intel.Модель MEG Z590 GODLIKE – эталон игровой материнской платы экстремально высокого класса. Инновационные решения, ломающие стереотипы – в этом дух серии GODLIKE. Например, самая первая модель GODLIKE стала первой материнской платой с полноцветной подсветкой. Теперь же эстафету принимает модель MEG Z590 GODLIKE – с флагманскими характеристиками и передовой функциональностью. Она выделяется среди нынешнего поколения игровых плат и готова превзойти ожидания любого пользователя.MSI Unveils InnovationsПереливающаяся различными цветами волна накрывает сцену, на которой появляется система жидкостного охлаждения MPG CORELIQUID K360.MPG CORELIQUID K360 – это система жидкостного охлаждения, сочетающая высокую производительность с великолепным внешним видом. Ее радиатор охлаждается эксклюзивными вентиляторами TORX FAN 4.0, создающими мощный воздушный поток, а в ватерблоке установлен дополнительный 60-миллиметровый вентилятор TORX FAN 3.0, ответственный за охлаждение силовых элементов. Также в ватерблоке имеется 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, способный показывать время, различную системную информацию или пользовательские изображения.MSI Unveils InnovationsКалейдоскоп из крыльев порхающих бабочек – компьютер MSI Creator P50 отражает креативность и инновационность современного бизнеса.MSI Creator P50 – это выглядящий профессионально и стильно компьютер, ориентированный на создателей мультимедийного контента. Объем его корпуса составляет всего 5 л, однако конфигурация включает процессор Intel Core i9 с новейшей видеокартой. Среди интерфейсов – беспрецедентно быстрый Thunderbolt 4 и проводной сетевой контроллер стандарта 10G Ethernet.MSI Unveils InnovationsРасширяя свое присутствие в корпоративном сегменте, MSI выпускает серию мониторов Modern MD. Модели Modern MD271 и MD241 наделены эксклюзивными технологиями устранения мерцания и снижения интенсивности синего света, предназначенные для защиты глаз пользователя и сертифицированные компанией TUV. Эргономичная конструкция позволяет гибко настраивать положение экрана и без применения инструментов использовать VESA-совместимые кронштейны. Мониторы наделены интерфейсом USB-C.MSI Unveils InnovationsMSI также представила великолепный моноблок, предназначенный для профессионалов. Модель Summit 241S не только является первой, в которой реализован переключаемый дисплей, но и отличается от других моноблоков наличием встроенного интеллектуального датчика с широкой функциональностью. Используя полученную с датчика информацию, моноблок автоматически изменяет яркость и другие параметры изображения, помогая создать комфортную рабочую обстановку.MSI Unveils InnovationsПоследним объявлением от MSI стало новое программное обеспечение MSI Center, вобравшее в себя функции приложений Dragon Center и Creator Center. Оно предназначено для работы со всеми устройствами MSI как для геймеров, так и для создателей контента. MSI Center предлагает множество интеллектуальных функций: Sound Tune для фильтрации шумов из аудиопотока, Duet Display для кроссплатформенной работы с iOS-устройствами, Smart Image Finder для упорядочивания файлов с изображениями и автоматического добавления к ним идентификационных тегов, Voice Command для создания команд, запускающих различные программы, и Ambient Link для синхронизации подсветки MSI Mystic Light, встраиваемой в устройства MSI, с совместимыми системами иллюминации и играми Watch Dogs: Legion и Assassin’s Creed Valhalla от Ubisoft.MSI Unveils Innovations«Будучи общепризнанным лидером в области компьютерного оборудования для геймеров, профессионалов и корпоративных пользователей, мы будем и дальше предлагать великолепные устройства, улучшая их в каждом пользовательском аспекте, – заявил Сэм Черн, вице-президент MSI по маркетингу. – В ближайшие дни от нас будет много интересных новостей. Оставайтесь на связи, будьте здоровы и до скорой встречи!»