3 приложения Adobe получают ускорение на GPU NVIDIA RTX

11 ноября 2019, 11:15

С началом конференции Adobe MAX компания NVIDIA представляет новые RTX-возможности для ускоренной работы приложений Adobe: Adobe Dimension, Substance Alchemist и Premiere Pro.

Adobe Dimension поддерживает интерактивную трассировку лучей, помогая быстрее создавать дизайн-проекты и предоставляя 2D дизайнерам доступ в мир 3D.Новое приложение Adobe Substance Alchemist предлагает замечательные инструменты для создания фотореалистичных текстур.Premiere Pro вооружит видеоредакторов искусственным интеллектом с помощью новой функции Auto Reframe, которая значительно сократит время, необходимое для изменения режима видео, например, с ландшафтного на портретный.Также доступна новая версия драйвера NVIDIA STUDIO, с приростом производительности до 12% в данных и других популярных приложениях для работы с контентом. Драйвер обеспечивает поддержку Optix 7 для RTX-ускоренной трассировки лучей в Blender Cycles alpha.Наконец, в рамках программы RTX STUDIO представлены две новые системы, производительности которых более чем достаточно для большинства дизайнеров и художников. Король производительности от BOXX – W4L – оснащен GPU до Quadro 8000 с доступными конфигурациями Quad-SLI. BOXX S3, с поддержкой двух GPU Quadro, также получила сертификат RTX Studio.