11 декабря 2019, 11:15

Autodesk Maya и Arnold теперь поддерживают RTX-ускорение

Новые версии Maya 2020 и Arnold 6 поддерживают RTX-ускоренные возможности, например, интерактивный рендеринг в реальном времени.



Компания Autodesk представила новые версии Maya 2020 и Arnold 6 с новыми ускоренными на GPU возможностями, которые обеспечат профессионалам скорость и интерактивность, необходимые для быстрой итерации и для ускорения стадий рассмотрения и утверждения проекта.



Arnold 6 теперь можно применять для рендеринга на всех стадиях проекта - от разработки проекта до финального рендеринга - вместе с графическими процессорами NVIDIA RTX и RTX-серверами.



NVIDIA также представила новый драйвер NVIDIA Studio, который включает оптимизации для Maya 2020 и Arnold 6.



За новыми возможностями Maya 2020 и Arnold 6 стоят графические процессоры NVIDIA RTX, те самые, которые используются в ПК и рабочих станциях RTX Studio, RTX-серверах с NVIDIA Quadro и серверах NVIDIA T4. NVIDIA предоставляет полноценный набор возможностей, удовлетворяющий растущие потребности независимых дизайнеров и студий, на каком бы оборудовании они не работали: на рабочей станции, ноутбуке, используя ресурсы дата-центра или облака.



Autodesk создали GPU Arnold с помощью фреймворка NVIDIA OptiX, который позволяет задействовать RT-ядра NVIDIA RTX для трассировки лучей и тензорные ядра для устранения шумов с помощью ИИ. NVIDIA RTX обеспечивает интерактивный рендеринг в реальном времени, а также большой прирост производительности для пакетного и финального рендеринга.



С последним обновлением рендеринг с графическими процессорами NVIDIA RTX выполняется в несколько раз быстрее, чем на стандартном двухпроцессорном сервере.



Дизайнеры будут потрясены уровнем интерактивности и скоростью рендеринга, который обеспечивают GPU RTX с Autodesk Arnold 6. Новые возможности включают:



унифицированный рендерер, позволяющий легко переключаться между CPU и GPU;

поддержку OSL, объемов OpenVDB, загрузки текстур по запросу, большинства LPE, источников света, шейдеров и всех камер;

новые компоненты USD, такие, как Hydra Render Delegate, Arnold USD Procedural и схемы USD для узлов и свойств Arnold, которые сейчас доступны в GitHub;

улучшения производительности, повышающие эффективность, включая более быструю обработку сабдивов на сгибах геометрии, улучшенный шейдер Physical Sky и многократное рассеяние в микрогранях диэлектрических материалов;

масштабируемая производительность для мульти-GPU систем и RTX-серверов.



