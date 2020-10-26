Октябрьский драйвер Studio доступен для загрузки

26 октября 2020, 9:45

Наряду с недавними обновлениями Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro и Adobe Premiere Elements для пользователей стали доступны обновления Adobe After Effects, Adobe Substance Alchemist, Notch и Daz 3D - все они получили поддержку в новом октябрьском драйвере NVIDIA Studio.

Драйверы Studio предназначены для создателей контента и тщательно протестированы в ведущих творческих приложениях и рабочих процессах.



Нейронные фильтры – это новый набор функций, позволяющий художникам воспользоваться инструментами на основе искусственного интеллекта, чтобы исследовать свои творческие идеи и вносить потрясающие, сложные изменения в изображения за считанные секунды.



С помощью нового инструмента Smart Portrait в Photoshop художники могут легко экспериментировать над чертами лица, такими как направление взгляда и углы освещения, простым перетаскиванием ползунка. Смотреть видео.



Благодаря новым фильтрам, ускоренным на GPU, опытные художники теперь избавлены от утомительных корректировок и могут сэкономить драгоценное время, по-прежнему сохраняя гибкость и полный контроль над редактированием.



В последней версии Adobe Premiere Pro декодирование видео теперь выполняется с помощью специального декодера графического процессора NVIDIA, что обеспечивает более плавное воспроизведение видео и меньшее время реакции, особенно при прокручивании видео сверхвысокого разрешения и многопоточности.