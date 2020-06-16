NVIDIA RTX GPU ускоряют новые алгоритмы ИИ в Adobe Substance Alchemist и Blender

16 июня 2020, 9:45

Последние версии Substance Alchemist и Blender поддерживают умное шумоподавление и создание материалов для ускорения творческого процесса миллионов цифровых художников по всему миру.

Творческий процесс художников и дизайнеров получает новое ускорение благодаря алгоритмам искусственного интеллекта (ИИ) и графическим процессорам NVIDIA RTX.



Последние версии Substance Alchemist и Blender теперь включают новые возможности на базе ИИ, такие, как шумоподавление и создание материалов.



В Substance Alchemist используются изображения для создания реалистичных материалов



Substance Alchemist, инструмент создания материалов от Adobe, сегодня получил поддержку ИИ для функции Image to Material. Теперь на базе фотографий реальных поверхностей можно создавать текстуры для 3D. Это мощный, быстрый и легкий способ создания реалистичных материалов.



Графические процессоры NVIDIA RTX ускоряют функцию Image to Material при распознавании форм и объектов на фотографии. Алгоритм автоматически генерирует качественные и точные карты текстур с информацией о базовом цвете, высоте и нормали, позволяя художникам сосредоточиться на творческом аспекте работы, а не на доработках карт.



Результатом является точно воссозданный материал, полученный одним нажатием кнопки.

«Мощь ИИ позволяет художникам за считанные минуты генерировать качественные цифровые материалы на базе фотографий, - говорит Баптист Манто (Baptiste Manteau), менеджер по продукции в Adobe. – Без сомнения, это новый шаг для Substance Alchemist, который позволяет перенести физический мир в процесс создания цифровых материалов».ИИ-алгоритм Image to Material замещает Bitmap 2 Material (B2M) в импорте фотографий в Alchemist. Без помощи ИИ функция B2M недостаточно хорошо справлялась с определением форм в изображении, поэтому художникам приходилось тратить много времени на доработку текстур.