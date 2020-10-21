Adobe Photoshop получает новые нейронные фильтры с ускорением на GPU NVIDIA

21 октября 2020, 10:45

3D-художники и видеоредакторы уже давно используют возможности искусственного интеллекта в реальном времени, чтобы улучшить свою работу и быстрее превращать вдохновение в законченное произведение искусства.

Теперь, с появлением нейронных фильтров с ускорением на GPU, эти преимущества стали доступны пользователям Adobe Photoshop.



Эти инструменты на базе искусственного интеллекта, работающие на базе графических процессоров NVIDIA RTX с приложениями для творчества от Adobe, демонстрируются на конференции Adobe MAX.



Нейронные фильтры – это новый набор функций, позволяющий художникам воспользоваться инструментами на базе искусственного интеллекта, чтобы исследовать свои творческие идеи и вносить потрясающие, сложные изменения в изображения за считанные секунды. На выполнение подобных изменений вручную ушли бы часы утомительной работы. Искусственный интеллект позволяет художникам вносить эти изменения почти мгновенно.



Графические процессоры NVIDIA ускоряют почти все эти новые фильтры.



Adobe и NVIDIA сотрудничают в области технологий искусственного интеллекта, чтобы совершенствовать инструменты для творчества в Creative Cloud и Photoshop. Результатом сотрудничества стал в том числе и новый фильтр Smart Portrait Filter, который основан на технологии NVIDIA StyleGAN2 и лучше всего работает на GPU NVIDIA RTX.



С помощью инструмента Smart Portrait в Photoshop художники могут легко экспериментировать с характеристиками лица, например, менять направление взгляда и угол освещения, простым перетаскиванием ползунка. Такие типы сложных корректировок обычно требуют выполнения множества действий вручную. Новый инструмент Smart Portrait использует искусственный интеллект, работающий на основе на глубокой нейросети, разработанной NVIDIA Research и обученной на многочисленных портретных изображениях, и достигает потрясающие результаты за секунды. Смотреть видео.



Художники, таким образом, получают большую гибкость в работе с изображениями еще долгое время после окончания фотосессии. И они сохраняют полный контроль над своей работой в безопасном рабочем процессе, в то время как эффекты естественным образом добавляются в исходное изображение.



Видеоредакторы, работающие в Adobe Premiere Pro, также получают преимущества от графических процессоров NVIDIA RTX, так как практически все декодирование с ускорением GPU выгружается в выделенную видеопамять, что обеспечивает более плавное воспроизведение видео при просмотре отснятого материала, особенно при сверхвысоком разрешении и многопоточности. Расширенные функции на базе искусственного интеллекта, такие как Scene Edit Detection и Auto Reframe, автоматизируют ручные задачи, ускоряя финальный экспорт и экономя редакторам драгоценное время.

Впервые в Adobe Premiere Elements добавлено GPU-ускорение для мгновенного воспроизведения популярных видеоэффектов, таких, как добавление бликов и оверлея и обрезка видео, и для общего воспроизведения в реальном времени, и все это без предварительного рендеринга, что значительно ускоряет процесс редактирования.



Рабочие процессы с ускорением ИИ и GPU являются результатом постоянного сотрудничества между командами NVIDIA и Adobe. За прошедшие годы мы разработали инструменты и помогли ускорить рабочие процессы в Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Illustrator, Dimension, Substance Alchemist, Substance Painter и Substance Designer. По мере создания компанией Adobe потрясающих программных продуктов NVIDIA будет поддерживать и ускорять их, обеспечивая креаторам больше времени для творчества.

