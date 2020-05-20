Кодирование и экспорт видео в Adobe Premier Pro получили GPU-ускорение

20 мая 2020, 12:15

С новейшим обновлением Adobe Premiere Pro (релиз 14.2) в приложение добавлены новые опции, которые ускоряются на GPU. Они позволяют создаватькачественный контент еще быстрее.Новый релиз Premiere Pro 14.2 сэкономит создателям видео не один час, благодаря новой возможности GPU-ускоренного кодирования. Adobe и NVIDIA оптимизировали Premiere Pro для работы встроенного аппаратного кодировщика NVIDIA NVENC на графических процессорах NVIDIA Quadro и GeForce.Результаты получились впечатляющими. Теперь можно экспортировать видео в высоком разрешении до 5 раз быстрее, чем на CPU, используя популярные кодеки H.264 и H.265 / HEVC. Чем меньше времени будет уходить на экспорт файлов, тем больше времени останется на их редактирование и тем быстрее будут выполняться проекты.Также, благодаря улучшениям в кодировщике на новейших GPU NVIDIA GeForce Quadro RTX, качество и эффективность кодирования стали непревзойденными. Смотреть видео.Музыкальный клип на скриншоте выше длится 3 минуты 9 секунд. При традиционном программном кодировании на ноутбучном CPU Core i9-9750H экспорт занимает 3:48. С аппаратным кодировщиком NVIDIA NVENC на GPU GeForce RTX 2060 Max-Q время на экспорт занимает всего 47 секунд.Помимо Premiere Pro, аппаратный кодировщик NVIDIA ускоряет экспорт видео в Adobe Media Encoder, After Effects и Audition.«NVENC заметно улучшил наш рабочий процесс, - говорит художник Армандо Феррейра (Armando Ferreira). – Теперь мы можем воспроизводить видео более высокого разрешения в реальном времени и экспортировать его на 40% быстрее».Кодирование видео стало еще одной функцией в арсенале Premiere Pro, которое получило GPU-ускорение; среди других – ускоренные эффекты на CUDA и авторекадрирование (Auto Reframe) с помощью ИИ.В релиз также вошла поддержка Apple ProRes RAW в Premiere Pro и After Effects. Впервые создатели видео и моушн-дизайнеры могут импортировать и редактировать файлы ProRes RAW в Windows без транскодирования. Функция получила ускорение на CUDA и доступна только на GPU NVIDIA.У вас еще нет доступа к Premiere Pro? Получите трехмесячную подписку на Adobe Creative Cloud бесплатно с покупкой ноутбука или ПК линейки RTX Studio.Семейство RTX STUDIO ноутбуков продолжает расширяться. Теперь пользователи приложений для работы с визуальным контентом смогут выбирать из 78 моделей от разных производителей. RTX STUDIO ноутбуки станут оптимальным выбором для редактирования 8K видео, 3D рендеринга, анализа данных и САПР-приложений.