AOC AG353UCG - сверхширокий игровой монитор диагональю 35 дюймов

24 февраля 2020, 10:45

Компания AOC представляет AOC AGON AG353UCG: монитор с диагональю 35 дюймов (88,98 см), новинку в линейке AGON 3 нового поколения и наследника высоко оцененного сверхширокого монитора AG352UCG6.

Модель AG353UCG соответствует всем требованиям геймеров: частота обновления 200 Гц, время отклика 2 мс GtG и низкая задержка на входе обеспечивают отличную визуальную обратную связь без заметного размытия в движении. Нативное разрешение UWQHD (3440x1440 пикселей, соотношение сторон 21:9) в сочетании с кривизной 1800R гарантирует новый уровень погружения. Качество изображения AG353UCG впечатляет благодаря технологии Quantum Dot, пиковой яркости 1000 нит с VESA DisplayHDR 1000, контрастности 2500:1 и 90% покрытия DCI-P3. Наконец, монитор поддерживает Nvidia G-Sync Ultimate, предлагая HDR с яркостью 1000 нит, без рывков изображения и с минимальной задержкой.

Дизайн AG353UCG очень необычен. От модели AG273QCG, которая получила награду Red Dot Design Award 2018, новинка унаследовала конструкцию без рамок с трёх сторон, RGB-подсветку в форме кольца на задней панели и V-образную подставку. Выполненная в красном и чёрном цветах, регулируемая по высоте (до 120 мм) подставка выглядит стильно и компактно, при этом сохраняет прочность и не занимает много места на столе. Высота панели дисплея аналогична 28-дюймовым мониторам с соотношением сторон 16:9, но обеспечивает большую площадь экрана благодаря соотношению 21:9. Таким образом, монитор очень удобен и оставляет незабываемые впечатления от просмотра. Огромный 35-дюймовый экран не только позволяет погрузиться в игры и ультраширокие фильмы, но и повышает производительность. Это приятный побочный эффект, особенно полезный для создателей контента или стримеров.



Приобретение монитора AG353UCG — хорошее вложение средств для любителей игр всех жанров. Частота обновления 200 Гц обеспечивает скорость конкурентного уровня не только в гонках, симуляторах, экшн-играх, MMORPG или играх на арене 5 на 5, но и в шутерах от первого лица. Время смены отдельных пикселов настолько мало, что панель с лёгкостью отображает 200 кадров в секунду без артефактов. Благодаря времени отклика 2 мс GtG, размытие при движении практически исключено. Таким образом, геймеры получают быструю визуальную обратную связь от своих стремительных действий и чувствуют себя вовлечёнными в игровой процесс как никогда прежде.



Быть одним из самых быстрых дисплеев и так непросто, но гарантировать одновременно впечатляющее качество изображения — задача совсем другого уровня. Монитор AG353UCG оснащен VA-панелью с технологией Quantum Dot, которая позволяет обеспечить 90% покрытия DCI-P3, значительно большее цветовое пространство, чем стандартное пространство sRGB. 10-битная панель также показывает 1,07 миллиарда цветов, что означает более тонкие переходы и более точные цвета в HDR-контенте (HDR — расширенный динамический диапазон). Монитор AG353UCG может точно отображать HDR в играх, используя G-Sync Ultimate с минимальной задержкой на входе, а также HDR в фильмах/ТВ-шоу, поддерживая VESA DisplayHDR 1000. Его динамический диапазон охватывает от 0,05 нит на уровнях черного до 1000 нит на участках максимальной яркости. Благодаря VA-панели, монитор имеет коэффициент статической контрастности 2500:1, что вдвое выше, чем у обычных панелей IPS или TN. Кроме того, 512 локальных зон затемнения обеспечивают невероятно широкий динамический диапазон.



Монитор AG353UCG не только выделяется техническими характеристиками, но и обеспечивает удобство для пользователя. Модернизированным современным экранным меню (On-screen Display) удобно пользоваться с помощью 5-позиционного джойстика в нижней панели. Хранить гарнитуру стало еще удобнее, поскольку держатель для неё, знакомый по предыдущим моделям, теперь расположен и слева, и справа. Монитор можно легко одним движением прикрепить к элегантной металлической подставке или к креплению VESA. Подставка не только обеспечивает устойчивость, но и оснащена ручкой для переноски, управлением кабелями, а также эргономично регулируется по высоте (120 мм) и может наклоняться. Благодаря AOC Light FX (настраиваемая кольцевая RGB-подсветка на задней панели), монитор можно настроить в соответствии с уникальными предпочтениями каждого игрока. Для удобства установки в комплект поставки входят все кабели, необходимые для подключения монитора к компьютеру (DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0).



Монитор AOC AGON AG353UCG появится в продаже в феврале 2020 года по ориентировочной цене 65 999 гривен.