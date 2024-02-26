26 февраля 2024, 8:45

Нацбанк випустив купюру 50 гривень з новим дизайном

Купюра називається "Єдність рятує світ". Її тираж - 300 тисяч штук.

Новою п'ятдесяткою можна розплачуватися на всій території України за всіма видами платежів.
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