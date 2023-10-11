ASML: Експерти розповіли від кого залежать технологічні компанії світу

Чим важлива компанія ASML для людства, і чому без неї не вийшло б створити смартфон — розповів YouTube-канал GigaCloud About.
https://www.youtube.com/watch?v=MuvEgJ9ahGQ
ASML є одним з провідних світових виробників обладнання для виробництва мікросхем. Існує помилкова думка, що вона виробляє мікросхеми, які також називають мікрочіпами або інтегральними схемами (ICs). Насправді ж компанія розробляє і виготовляє літографічні машини (степпери), які є важливим компонентом у виробництві мікросхем, що використовуються у смартфонах, центрах обробки даних, персональних комп'ютерах, ноутбуках, автомобілях тощо.
Під час роботи степпера кілька високоенергетичних лазерів через лінзи б’ють по краплях рідкого олова. Перший, не дуже потужний спалах, сплющує краплю в млинець, а другий — вже спалює її. За секунду цей процес повторюється 50 тисяч разів. Діаметр кожної краплі — 25 мікронів. Після обробки лазером виникає плазма, яка випромінює світло у потрібні 13,5 нанометрів. Для порівняння: людська волосинка в діаметрі складає 90 тисяч нанометрів. Цей маленький промінь класифікують як EUV (extreme ultraviolet, «екстремальний ультрафіолет»). Щоб зібрати один такий степпер потрібно чотири місяці, тому на рік ASML виготовляє 40 машин.
Лише декілька компаній, серед яких Intel, Samsung Electronics та TSMC, наразі здатні виробляти найскладніші мікросхеми. І вони стали залежними від ASML. Компанія контролює понад 90% ринку літографії, і жоден з конкурентів не намагається створити систему EUV, посилаючись на високу вартість розробки.
За словами експертів, така залежність від одного постачальника літографічних машин може стати викликом для глобальної електронної промисловості в майбутньому.
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