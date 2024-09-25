ERGO почав продажі свого першого робота-пилососа

25 сентября 2024, 13:15

Новинка називається ERGO RVC-10, має привабливий зовнішній вигляд, сучасний функціонал та вирізняється простотою в користуванні.

За допомогою пульта або спеціального застосунку в смартфоні можна програмувати час та місце прибирання, регулювати потужність всмоктування, активувати автоматичні функції, відстежувати поточний стан прибирання тощо.Водночас більшість дій даний пилосос здійснює в автоматичному режимі: самостійно визначає оптимальний маршрут, рухаючись за зигзагоподібною траєкторію та повертаючись на пропущені ділянки для ідеальної чистоти в приміщенні, автоматично знаходить зарядну станцію та приєднується до неї після досягнення низького рівня заряду акумулятора, а також автоматично повертається до прибирання тоді, коли завершується підзаряджання.Наявність вбудованого лазерного радара (лідара) та інших датчиків дає змогу системі штучного інтелекту сканувати та розпізнавати об’єкти з метою уникнення різноманітних перешкод, як-от меблів, килимів, сходів тощо. Для автоматичної побудови віртуальної карти приміщень та створення користувачем «віртуальних стін» виробник додав до систем пилососу лазерну навігацію LDS та набір гіроскопів GYRO.Максимальна чистота прибирання забезпечується можливістю поєднання між собою як сухого, так і вологого прибирання. Потужність всмоктування даного робота-пилососа досягає 4000 Па, але її можна зменшувати відповідно до конкретної задачі. Час безперервної роботи може сягати двох годин завдяки вбудованому літій-іонному акумулятору ємністю 3200мА/год.