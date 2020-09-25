HPE представляет HPE MSA Gen6 — доступное hands-free решение для хранения

25 сентября 2020, 12:15

В сентябре ведущая глобальная компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) представила миру новое обновление модульного интеллектуального массива HPE Modular Smart Array (MSA).

HPE MSA Gen 6 — это гибридное решение начального уровня на основе флэш-накопителей, призванное решить потребности малого и среднего бизнеса по хранению данных и обеспечить производительность и автоматизацию процессов даже при ограниченном бюджете.



В поисках идеального хранилища предприятия малого и среднего бизнеса часто вынуждены балансировать между размером бюджета, сложностью архитектуры и рисками, которые возникают отовсюду. HPE MSA Gen 6 — это сбалансированное решение, учитывающее все три фактора.

Так, значительно сократить расходы предприятиям помогут новые сервисы данных и модернизированная архитектура, которая включает ряд новых высокопроизводительных контроллеров iSCSI, SAS и Fibre Channel Gen6, а также выбор жестких дисков и твердотельных накопителей. Функция многоуровневого хранения перемещает горячие данные на быстрые носители в режиме реального времени, позволяя клиентам более эффективно максимизировать производительность SSD и емкость HDD в зависимости от потребностей рабочей нагрузки.

Современная архитектура и сервисы обработки данных также значительно упрощают работу с хранилищем. Для установки MSA Gen 6 не нужны специализированные знания в области IT. Производитель пользуется философией «установи и забудь», поэтому хранилище предусматривает интуитивную настройку и легкое управление в режиме hands-free.

И, наконец, защитить свои ценные данные малый и средний бизнес может благодаря модульным интеллектуальным массивам HPE Modular Smart Arrays (MSA), одновременно обеспечивая легкий доступ к ним сотрудников, независимо от расположения их рабочего места.

«HPE MSA идеально подходит предприятиям, которым требуется надежное, простое и недорогое решение для хранения данных. «Решение, обеспечивающее превосходную работу имеющихся сервисов, помогает легко адаптироваться и расти при развитии бизнеса», — сказал Василий Визгин, менеджер по продуктам хранения данных. — Я особенно люблю и рекомендую возможности автоматического многоуровневого хранения в реальном времени, которые обеспечивают производительность, необходимую для работы приложений, и при этом предлагают гибкое решение корпоративного уровня для хранения данных по доступной цене.



Портфель систем хранения HPE начального уровня, как и раньше, позволяет заказчикам использовать преимущества производительности, простоты и гибкости в широком диапазоне потребностей бизнеса. Рассмотрим основные обновления сервиса.

■ Новый инструмент HPE MSA Health Check защищает от простоев и вовремя предусматривает сбои, поэтому компания может больше не волноваться за IT-составляющую и полностью сосредоточиться на процветании своего бизнеса. Тесты компании показывают, что клиенты, которые активно используют функцию MSA Health Check, обращаются в службу поддержки HPE MSA на 76% меньше.

■ Новая архитектура RAID-контроллера Gen6 обеспечивает до 50% более высокую производительность по сравнению с предыдущими контроллерами Gen5. Задержки системы снижены, что обеспечивает быстрый доступ к приложениям и данным.

■ Усовершенствования в опции многоуровневого хранения Performance Tiering позволяют настроить высокопроизводительное решение SAN с минимальным количеством твердотельных накопителей. Это позволяет HPE MSA обеспечивать ускорение приложений при различных рабочих нагрузках. В моделях Gen6 используется новый интеллектуальный алгоритм Tiering 2.0, который обеспечивает ускорение приложений при различных рабочих нагрузках до 45% больше, чем предыдущие модели. Автоматически реагируя на изменения ввода-вывода в режиме реального времени, расширенная опция Performance Tiering помогает сохранять «горячие» данные на быстрых носителях (таких как SSD Flash), дополнительно ускоряя время доступа и повышая производительность как системы, так и пользователей.

■ MSA Data Protection Plus (MSA-DP +), новая функция защиты данных на основе RAID, существенно улучшает традиционную технологию RAID. Если диск выходит из строя, производительность восстановления в 25 раз выше, чем в RAID 6. Это означает, что диск можно восстановить в кратчайшие сроки. Такая функция может устранить необходимость в запасных дисках в режиме ожидания и значительно упростить расширение или увеличение емкости вашего массива. Эта функция защиты распространяется на все диски и исключает выделенные запасные жесткие диски, которые не используются для повышения общей эффективности и производительности системы. В случае сбоя диска MSA DP + сокращает время восстановления почти в 25 раз, значительно сокращая время нахождения массива в ухудшенном или уязвимом состоянии.

■ Интеграция с HPE Cloud Volumes Backup призвана предоставить клиентам простой и недорогой путь к защите данных в облаке, при этом с экономией средств на отдельном устройстве резервного копирования. С помощью HPE Cloud Volumes Backup, заказчики могут быстро перенести свои данные в облака без изменения существующих рабочих нагрузок резервного копирования. Облачные сервисы HPE Cloud Volumes Backup теперь также доступны через HPE GreenLake.

HPE MSA Storage — ведущее решение для серверов HPE ProLiant. Теперь оно включает три новые модели Gen6, которые обеспечивают простое, высокопроизводительное, готовое к использованию флэш-хранилище для малого и среднего бизнеса:

• HPE MSA 1060: для пользователей с фиксированной емкостью и производительностью, для поддержки небольших ІТ-нагрузок

• HPE MSA 2060: для более масштабных динамических рабочих нагрузок. Имеет более чем вдвое более высокую производительность и почти втрое большую емкость по сравнению с HPE MSA 1060.

• HPE MSA 2062: для пользователей с высокими требованиями, которые изначально ищут идеальное многоуровневое хранилище.

Включает HPE MSA 2060 в комплекте с двумя твердотельными накопителями емкостью 1,92 ТБ и лицензией Advanced Data Service, что дает пользователю экономию до 31% от розничной цены.

Все массивы MSA Gen6 включают стандартный набор функций, которые идеально подходят для клиентов малого и среднего бизнеса, желающих перейти на гибридную флэш-инфраструктуру SAN. Новая утилита HPE MSA Storage Management (SMU v4) обеспечивает интуитивно понятные, пошаговые управляемые рабочие процессы, которые настраивают массив прямо из коробки, устраняют типичные ошибки и значительно улучшают взаимодействие с пользователем.



HPE MSA — это более 10 лет опыта и внедрения технологических инноваций, которые делают хранилища SAN проще, быстрее и надежнее. С появлением MSA Gen6 HPE еще больше усовершенствовали высококачественный и надежный продукт. Новые модели Gen6 совершенствуют хранилище начального уровня, отвечая современным рабочей нагрузкой, автоматизируя и упрощая ІТ-процессы и защищая ценные данные в любом месте.