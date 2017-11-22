Процессор AMD EPYC обеспечивает высокие показатели производительности

22 ноября 2017, 9:45

AMD объявила о том, что новый сервер компании Hewlett Packard Enterprise, HPE ProLiant DL385 Gen10 на базе процессора AMD EPYC, устанавливает мировые рекорды согласно рейтингам SPECrate.

Как и HPE Cloudline CL3150, надежный и многофункциональный 2P 2U HPE ProLiant DL385 Gen10 пополнил портфолио серверов компании, которые оснащены процессорами AMD EPYC. Конструкция процессора AMD EPYC содержит от 8 до 32 ядер, и обеспечивает лучшую в отрасли пропускную способность памяти в линейке HPE с 8 каналами памяти и поддержкой интегрированного и высокоскоростного обмена данными с 128 линиями типа PCIe 3 на каждом процессоре EPYC.



Производительность AMD EPYC обеспечивает до 64 ядер в конфигурации сервера HPE DL385 2P и доступ к 4 терабайт памяти, 128 линиям типа PCIe. Комбинация вычислительных ядер и функций обеспечивает на 50 % меньше затрат на виртуальную машину HPE по сравнению с обычными серверными решениями.

Сервер HPE ProLiant DL385 Gen10 на базе AMD EPYC демонстрирует мировой рекорд по производительности операций с плавающей запятой

Система HPE DL385 Gen10 на базе AMD EPYC 7601 набрала 257 очков в рейтинге SPECrate®2017_fp_base, что выше, чем другие системы с двумя сокетами согласно SPEC.



Система HPE DL385 Gen10 на базе AMD EPYC 7601 набрала 1980 очков в рейтинге SPECfp®_rate2006, что выше, чем другие системы с двумя сокетами согласно SPEC.



Каждый процессор EPYC поддерживает аппаратную безопасность. Сервер ProLiant DL385 обеспечивает непревзойденную безопасность благодаря технологиям HPE Silicon Root of Trust, что позволяет запускать только оригинальную прошивку. HPE Silicon Root of Trust привязан к защищенному процессору AMD в системе на кристалле AMD EPYC для проверки прошивки перед загрузкой сервера.



Защищенный процессор AMD и сервер HPE DL385 также обеспечивают:

• Secure Encrypted Memory (Надежное шифрование памяти) – Вся память или часть памяти может быть зашифрована для защиты данных от хакинга.



• Secure Encrypted Virtualization(Надежное шифрование виртуализации) – Виртуальные машины имеют отдельные ключи шифрования, как и гипервизоры, изолируя виртуальные машины друг от друга и от самих гипервизоров.



Сервер HPE ProLiant DL385 Gen10 на базе AMD EPYC появится на рынке в декабре 2017 года.

