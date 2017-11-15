AMD представляет "Суперкомпьютеры для всех" на базе AMD EPYC и Radeon Instinct

15 ноября 2017, 10:15

На конференции SC17 компания AMD и ее партнеры экосистемы объявили о выпуске новых высокопродуктивных систем для суперкомпьютеров на базе процессоров AMD EPYC и AMD Radeon Instinct.

AMD представляет широкое портфолио программного обеспечения, которое включает открытую платформу ROCm 1.7 с улучшенными инструментами для разработок и библиотеками.

Поддерживая различные системы суперкомпьютеров и высокопродуктивные платформы на базе EPYC, AMD удовлетворяет потребности широкого спектра рабочих нагрузок и обеспечивает в 3 раза выше производительность для EPYC 7601 по сравнению с Intel Xeon Platinum 8180M1. Рабочие нагрузки включают компьютерное обучение, моделирование прогнозов погоды, гидродинамическое моделирование, ускоренный анализ в сферах авиации и автомобильного производства, разведку газа и нефти и т.д.

Одним из ключевых продуктов AMD на SC17 является система Inventec P47, которая объединяет продуктивность центрального процессора EPYC™ 7000 с 4 графическими процессорами Radeon Instinct MI25, каждый из которых обеспечивает 12,3 ТФлопс номинальной мощности. Для крупных и гипермасштабных разработок AMAX создал [SMART]Rack P47 – комплексное высокоэффективное решение на базе платформы 20x P47, которое обеспечивает высокую продуктивность и более 10 терабайт DDR4 памяти на блок. [SMART]Rack P47 также оснащено оптимизированным программным обеспечением [SMART]DC DCiM для дистанционного мониторинга, управления и контроля разработок на базе графического процессора, где температура в реальном времени, мощность и работоспособность системы являются очень важными характеристиками для обеспечения бесперебойной работы, а также платформой программного обеспечения ROCm от AMD для простого внедрения глубокого обучения, интерфейсов и обучающих рабочих нагрузок.



Высокие показатели продуктивности AMD EPYC и AMD Radeon Instinct обеспечиваются благодаря ПО ROCm 1.7. Расширяя возможности универсальной платформы открытого программного обеспечения для разных компьютерных систем, ROCm 1.7 поддерживает математические библиотеки и разработку программного обеспечения с использованием современных языков программирования для использования возможностей ускорения графического процессора и других блоков ускорения вычислений, таких как FPGA. ROCm 1.7 поддерживает последнее аппаратное обеспечение графического процессора Radeon™, а также TensorFlow и Caffe в библиотеках MIOpen.



Разные подходы компьютерного вычисления осуществляется благодаря новейшим технологиям AMD, таким как EPYC, Radeon Instinct и ROCm 1.7. Появление платформы P47 и ПЗ ROCm 1.7 является важным этапом развития области, что демонстрирует оптимизацию и усовершенствование аппаратного обеспечения.

