Институт Ядерной Физики в Италии перешел на AMD EPYC

27 июня 2018, 11:45

AMD объявила, что Национальный Институт Ядерной Физики (INFN) в Италии выбрал процессор AMD EPYC 7351 для оснащения своего высокопроизводительного кластера.

INFN, ведущий Европейский научно-исследовательский институт, проводит теоретические и экспериментальные исследования в области субъядерной, ядерной и астрофизики, одновременно предлагая доступ к своим исключительным вычислительным ресурсам пользователям по всей Европе.

«Как поставщик кластерных вычислений и ёмкостей для хранения данных высшего уровня, обслуживающий физические эксперименты, INFN предоставляет доступ к большим вычислительным мощностям, необходимым для сложных исследований в сфере ядерной физики, - сказал Лука Дель-Ангелло, глава вычислительного центра INFN. С применением AMD EPYC в организации мы начали предоставлять нашим пользователям решения новейшего поколения, расширяя спектр вычислительных возможностей».

16-ядерные AMD EPYC 7351 обеспечивают поддержку всех 128 интерфейсов для подключения и 8 каналов памяти, как и все модели из серии EPYC 7000.

«Мы гордимся тем, что высокопроизводительные процессоры AMD EPYC были выбраны для дата-центра INFN, - сказал Скотт Эйлор, корпоративный вице-президент и руководитель подразделения продуктов для ЦОД в AMD. - Высокопроизводительные вычисления - это еще одна среда, где набор возможностей процессоров AMD EPYC выделяет наши продукты, обеспечивая масштабируемость вычислительных ресурсов и емкостей хранения, необходимых для сложных исследований».