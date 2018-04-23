Cray впервые использует процессоры AMD EPYC в своих суперкомпьютерах

23 апреля 2018, 12:15

Мировой лидер в области суперкомпьютеров Cray сообщил о появлении процессоров AMD EPYC в своем семейство продуктов Cray CS500.



Созданное для удовлетворения растущих потребностей в области высокопроизводительных вычислений (HPC), сочетание процессоров AMD EPYC 7000 с кластерными системами Cray CS500 предлагает клиентам Cray гибкую систему с высокоплотным размещением, специально настроенную для их требовательных вычислительных сред. Мощная платформа позволяет организациям решать широкий спектр сложных вычислительных задач без необходимости пересобирать и перекомпилировать существующие приложения архитектуры x86.

"Решение Cray использовать процессоры AMD EPYC в продуктовой линейке Cray CS500 расширяет рыночные возможности компании, создавая важную возможность выбора для покупателей, — сказал Стив Конвей, старший вице-президент по исследованиям в Hyperion Research. —Процессоры AMD EPYC были разработаны специально для создания высоко масштабируемых энергетически и экономически эффективных производительных кластеров большого и среднего размера".

Системы Cray CS500 с процессорами AMD EPYC также поставляются вместе с программной средой Cray. Cray интегрировала и оптимизировала свою программную среду и библиотеки, чтобы дополнительно увеличить производительность процессоров AMD EPYC.

“Наше решение предложить процессоры AMD EPYC в нашей линейке продуктов CS500 является демонстрацией приверженности Cray созданию полный ассортимента высокоплотных систем с оптимизированной средой программирования для достижения необходимой производительности и масштабируемости", — сказал Фред Когут, старший вице-президент по продуктам и директор по маркетингу Cray.

“Ведущие позиции Cray на рынке суперкомпьютеров хорошо известны, и мы в AMD рады возможности работать вместе с ними над созданием кластерной системы CS500, — сказал Скотт Эйлор, вице-президент и руководитель подразделения Datacenter and Embedded Solutions Business Group, AMD. — Cray стал первым вендором, предложившим оптимизированную программную среду для процессоров AMD EYPC, что определенно является особым преимуществом. Сочетание процессоров AMD EPYC с экспертизой Cray в области суперкомпьютеров открывает новые возможности для роста обеих компаний”.

Кластерная система Cray CS500 с процессорами AMD EPYC 7000 представляет собой четыре двухпроцессорных узла в шасси высотой 2U, каждый узел поддерживает два (2) набора слотов PCIe Gen3 x 16 (200Гб скорость передачи данных) и установку HDD/SSD. Процессоры AMD EPYC 7000 поддерживают до 32 ядер и до 6 каналов памяти DDR4 на каждый разъем. Серия CS500 также включает в себя шасси 2U с одним узлом для конфигураций с большим полем памяти, визуализации и сервисных задач, дополняя форм-факторы вычислительных узлов.

Система Cray CS500 с процессорами AMD EPYC будет доступна для заказа летом 2018.