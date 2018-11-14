AMD представляет первые в мире 7нм GPU для ЦОД

14 ноября 2018, 10:15

На прошедшем мероприятии Next Horizon компания AMD представила ускорители вычислений AMD Radeon Instinct MI60 и MI50, первые в мире 7нм GPU.

«Устаревшие архитектуры GPU ограничивают IT-менеджеров и не дают им возможности эффективно справляться с постоянно растущими запросами на обработку и анализ огромных объемов данных для современных нагрузок в облачных ЦОД, – сказал Дэвид Ванг, старший вице-президент, ответственный за проектирование в подразделении Radeon Technologies Group компании AMD. – Совмещая производительность мирового уровня с гибкой архитектурой и надежной программной платформой на базе лидирующей открытой экосистемы ROCm, новые ускорители AMD Radeon Instinct представляют собой как раз те самые критически необходимые компоненты для решения самых сложных задач в сфере облачных вычислений, как сегодня, так и в будущем».

Ускорители AMD Radeon Instinct MI60 и MI50 обладают гибкими возможностями вычислений с различной точностью, они работают на базе высокопроизводительных вычислительных модулей, которые расширяют спектр потенциального применения данных ускорителей, включая HPC и приложения для глубинного обучения. Новые модели AMD Radeon Instinct MI60 и MI50 создавались для того, чтобы эффективно справляться с такими задачами, как построение быстрообучаемых сложных нейронных сетей, обеспечивая более высокие уровни производительности в вычислениях с плавающей запятой, улучшенную эффективность и новые возможности для развертывания в ЦОД и отдельных департаментах организаций.

Ускорители AMD Radeon Instinct MI60 и MI50 демонстрируют скоростные вычисления с плавающей запятой и обладают ультра-быстрой памятью HBM2 (High-Bandwidth Memory 2го поколения) с пропускной способностью до 1 ТБ/с. Они также являются первыми GPU с поддержкой интерконнекта нового поколения PCIe 4.0 который работает до двух раз быстрее, чем любые другие технологии соединения x86 CPU-to-GPU, а также интерконнект AMD Infinity Fabric Link, который делает возможным соединение GPU-to-GPU до 6 раз быстрее, чем при использовании PCIe Gen 3 .

AMD также представила новую версию открытой программной платформы ROCm для ускоренных вычислений, которая поддерживает архитектурные особенности новых ускорителей, включая оптимизированные операции глубокого обучения (DLOPS), и технологию интерконнекта AMD Infinity Fabric Link. Разработанная специально для масштабного применения, ROCm позволяет заказчикам развертывать высокопроизводительные и энергоэффективные гетерогенные компьютерные системы на базе открытых сред.

«Google верит, что подход OpenSource хорош для всех и каждого, – сказал Раджат Монга (Rajat Monga), руководитель направления инжиниринга TensorFlow в Google. – Мы видели, насколько полезен он может быть на примере технологий машинного обучения с открытым кодом, и мы рады тому, что компания AMD поддерживает эти инициативы. Вместе с открытой программной платформой ROCm, пользователи TensorFlow могут получить преимущества от ускорения на GPU, создавая более надежную экосистему машинного обучения на базе открытых технологий».

