BIOSTAR показала новейшие видеокарты AMD Radeon RX5700XT и RX5700

19 июля 2019, 10:15

Компания BIOSTAR отметила прибытие интерфейса PCI Express 4.0 серией видеокарт AMD Radeon RX5700, которые первыми в мире поддерживают 4-е поколение интерфейса PCI Express.

Первыми видеокартами этой серии от компании BIOSTAR стали Radeon RX5700XT и Radeon RX5700. Помимо удвоенной пропускной способности, в сравнении с видеокартами предыдущих поколений, серия Radeon RX5700 отличается первым массовым GPU, созданным по техпроцессу 7нм. Это также первый GPU от AMD, основанный на новейшей архитектуре RDNA. Также впервые представлена память GDDR6, которая работает вдвое быстрее, чем GDDR5.



Архитектура AMD RDNA – это совершенно новый дизайн GPU, который привносит в серию Radeon RX5700 новые возможности, среди которых улучшенный графический конвейер, вычислительные микросхемы нового типа и кэш многоуровневой иерархии. В совокупности всё это повышает производительность до 50% на 1 ватт энергии по сравнению с предыдущей архитектурой AMD GCN.



Использование архитектуры GDDR6 обеспечивает пропускную способность до 448 ГБ/с, что позволяет сделать шаг вперёд от стандарта 1080р и запускать игры в разрешении 1440p на видеокартах серии BIOSTAR Radeon RX5700. В сочетании с технологией AMD FreeSync вы получите гораздо более впечатляющую картинку в разрешении 1440p по сравнению с предыдущим поколением видеокарт.



Одновременно с серией Radeon RX5700, компания AMD также выпустила различное программное обеспечение для повышения качества игр. Главным среди них является утилита Radeon Anti-lag, которая выравнивает входной сигнал до уровня отклика монитора, что критически важно в играх типа FPS и в игровых соревнованиях. При включении Radeon Anti-lag время отклика во многих играх возрастает свыше 30%, что может означать разницу между победой и поражением.



Видеокарты серии BIOSTAR Radeon RX5700 имеют три разъёма DisplayPort 1.4 и один разъём HDMI 2.0b с поддержкой HDR. Благодаря технологии Display Stream Compression 1.2a, серия Radeon RX5700 поддерживает 8K HDR и 4K HDR при частоте до 120 Гц. Движок Radeon Media Engine поддерживает декодирование видео до уровня H.264 8K30, а также декодирование H.265 и VP9 4K60. Декодирование 4K90 поддерживается для H.264 и H.265.



Три различных частоты – базовая, игровая и ускорительная, требуют эффективного охлаждения. Видеокарты серии Radeon RX5700 оснащены охлаждающей испарительной камерой с графитовым термоинтерфейсным материалом. В то же время при отсутствии нагрузки видеокарты серии Radeon RX5700 работают бесшумно в режиме 0dBA. Помимо этого, модель Radeon RX5700 XT имеет особо эффектный внешний вид благодаря корпусу из «дымчатого» алюминия и задней панели.



Новейшие видеокарты BIOSTAR Radeon RX5700XT и Radeon RX5700 созданы на новой архитектуре RDNA и передовых технологиях, таких как техпроцесс 7нм, первый в мире интерфейс PCI-E 4.0, память GDDR6, улучшенное масштабирование и обработка изображения с Radeon Image Sharpening и FidelityFX, чтобы геймеры могли наслаждаться играми в формате 1440p. Это означает начало новой эры компьютерных игр.