BIOSTAR показала недорогую материнку A68MHE для домашних и офисных ПК

28 марта 2019, 13:15

BIOSTAR представила материнскую плату A68MHE для массового пользователя.

BIOSTAR A68MHE оснащена чипсетом AMD A68H, который поддерживает процессоры AMD серии FM2+ Athlon/A- и оперативную память DDR3. Материнская плата A68MHE имеет два разъёма DIMM для памяти DDR3-2600(OC) объёмом до 32ГБ, чего с хватит с избытком для выполнения домашних и офисных задач.

BIOSTAR A68MHE - это сбалансированная материнская плата, которая справится с любыми офисными задачами и современными цифровыми развлечениями. A68MHE отличается высокой скоростью передачи данных, а для подключения внешних устройств предусмотрены интерфейсы Gigabit Ethernet (GbE) LAN, 2 x USB 3.1 Gen1 и 2 х USB 2.0. Это позволяет просматривать визуальный контент высокого разрешения на YouTube и Netflix с поддержкой мониторов высокого разрешения через разъём HDMI.



Чипсет AMD A68H разработан для материнских плат начального уровня и обладает поддержкой интерфейсов 5Гб/с и видеокарт PCI Express™ 3.0/2.0. Также имеется встроенная поддержка SATA 6Гб/с и USB 3.1 (Gen1). Поддерживается технология AMD Radeon Dual Graphics с поддержкой процессоров AMD APU и графики AMD Radeon.



Материнская плата BIOSTAR A68MHE поддерживает память DDR3-2600 в режиме разгона (OC), что позволяет использовать более доступную, но производительную память DDR3 для сборки недорогих домашних и офисных компьютеров.



BIOSTAR A68MHE поддерживает вывод изображения на мониторы 2K и 4K за счёт технологии HDMI 2K4K через разъём HDMI с разрешением 3840 x 2160 пикселей. Это позволяет смотреть высококачественные видео в формате 4K UHD.



Материнская плата BIOSTAR A68MHE обеспечивает скорость передачи данных до 5Гб/с через интерфейс USB 3.1. Можно подключить до 2-х устройств USB 3.1 Gen1 Type-A через разъёмы задней панели. Интерфейс USB 3.1 Gen1 имеет обратную совместимость с устройствами USB 2.0.



Панель разъёмов BIOSTAR A68MHE: 1 x PS/2 мышь, 1 x PS/2 клавиатура, 2 x USB 3.1 Gen1 (5Gb/s), 2 x USB 2.0, 1 x HDMI (с поддержкой разрешения 2K/4K в зависимости от процессора), 1 x VGA, 1 x GbE LAN и 3 аудио-разъёма.



Материнская плата BIOSTAR A68MHE - это идеальное решение для сборки доступных производительных компьютеров, предназначенных для офисных, домашних и развлекательных целей, что обеспечивается недорогой памятью DDR3 и процессорами AMD серий FM2+ A- APU. Материнская плата BIOSTAR A68MHE содержит передовые технологии, в том числе высокоскоростной интерфейс USB 3.1 (Gen1), PCI-Express 3.0 и вывод изображения в формате 2K и 4K. И всё это предлагается по разумной цене в компактном форм-факторе micro-ATX.