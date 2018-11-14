AMD поднимает высокопроизводительные вычисления в ЦОД на новый уровень

14 ноября 2018, 9:45

На прошедшем мероприятии Next Horizon в Сан-Франциско компания AMD (NASDAQ: AMD) продемонстрировала свою глубокую приверженность инновациям для рынка ЦОД.

На мероприятии были детально представлены грядущие 7нм вычислительные и графические продукты, разработанные для расширения возможностей современных ЦОД. Компания AMD раскрыла новые спецификации перспективной архитектуры процессорных ядер «Zen 2», а также революционный дизайн кристалла x86-процессора. Кроме этого компания AMD продемонстрировала серверные процессоры EPYC™ с техпроцессом 7нм под кодовым названием «Rome».

«Многолетние инвестиции в наши роадмапы для оборудования и ПО для ЦОД привели к росту популярности наших процессоров и графики в облачных средах как для корпоративных заказчиков, так и для пользователей HPC, – сказала доктор Лиза Су, Президент и CEO компании AMD. – У нас достаточно возможностей для развития в этом направлении. И подтверждением этому является самый обширный и мощный во всей отрасли портфель процессоров и графики для ЦОД. Эти процессоры созданы по ведущему техпроцессу 7нм и станут доступны в ближайшие кварталы».



Компания AMD впервые раскрыла подробности о своей грядущей высокопроизводительной архитектуре для CPU x86 — «Zen 2». Она стала результатом применения революционной методологии модульного дизайна, который использует улучшенную версию интерконнекта AMD Infinity Fabric для соединения отдельных элементов кремния («чиплетов») в едином процессоре. Многочиповый процессор выпускается по техпроцессу 7нм. И пока ядра «Zen 2» получают преимущества от использования новой технологии, техпроцесс 14нм используется для части процессора, отвечающей за ввод/вывод на чипе. В результате мы получаем более высокую производительность - больше ядер CPU при таком же энергопотреблении и более доступное производство, чем для традиционных монолитных чипах.

За счет сочетания прорывного дизайна с преимуществами технологии TSMC (7нм), «Zen 2» демонстрирует значительные улучшения производительности, энергопотребления и плотности транзисторов по сравнению с предыдущим поколением. Они могут помочь сократить операционные затраты на поддержку ЦОД, уменьшить карбоновый след и снизить потребность в охлаждении. В числе прочих преимуществ по сравнению с отмеченной наградами архитектурой «Zen» можно отметить:

Улучшенный конвейер, более эффективно поставляющий данные вычислительным движкам.

Усовершенствования Front-end: улучшенное предсказание ветвлений, усовершенствованный префетчинг инструкций, оптимизированный кэш инструкций и увеличенный операционный кэш.

Улучшения в операциях с плавающей запятой: удвоенная емкость и увеличенная пропускная способность загрузки/хранения для операций с плавающей запятой

до 256 бит, увеличенная пропускная способность dispatch/retire и высокая пропускная способность для всех режимов работы.

Продвинутые функции безопасности: противодействие уязвимостям Spectre на аппаратном уровне, миграция ПО на уровне дизайна и расширенные возможности для шифрования памяти.

Несколько решений AMD на базе техпроцесса 7нм находятся в настоящее время в разработке, включая следующее поколение серверных процессоров AMD EPYC и ускорителей вычислений AMD Radeon Instinct. Обе серии продуктов были детально представлены компанией AMD на прошедшем мероприятии. В дополнение к этому компания сообщила, что следующие архитектуры x86 7нм+ «Zen 3» и «Zen 4» также находятся в разработке.