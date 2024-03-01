Новатек-Електро ЕМ-130 - астрономічний таймер з керуванням зі смартфону

EM-130 є мікропроцесорним пристроєм, що підключається до Wi-Fi, що призначений для автоматизації включення вуличного освітлення, підсвічування фасадів будівель, обігрівальних приладів, насосів, поливного обладнання, вентиляторів, подачі дзвінків на промисловості та інших установах.
В ЕМ-130 передбачена можливість віддаленого налаштування параметрів через вбудований Web-інтерфейс (з використанням браузера телефону, планшета, інше).
EM-130 автоматично обчислює час сходу і заходу сонця на основі введених координат і поточного часу, дозволяючи керувати освітленням без використання зовнішніх датчиків.
EM-130 може використовуватися для управління навантаженням в залежності від реального часу без необхідності постійного обслуговування.
EM-130 оснащений власною точкою доступу Wi-Fi, що дозволяє підключатися до виробу безпосередньо за допомогою мобільного пристрою з Wi-Fi і браузером.
Ви можете знизити споживання енергії та зекономити свої кошти, використовуючи EM-130 для управління освітлювальними або опалювальними приладами за заздалегідь запланованим розкладом.
Основнi характеристики
Номінальна напруга живлення, В 220 - 240
Частота мережі, Гц 45 - 65
Напруга, при якому зберігається працездатність, В 100 - 275
Максимальний комутований струм навантаження, А 7
Маса, кг, не більше 0,080
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