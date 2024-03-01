Новатек-Електро ЕМ-130 - астрономічний таймер з керуванням зі смартфону

1 марта 2024, 10:15

EM-130 є мікропроцесорним пристроєм, що підключається до Wi-Fi, що призначений для автоматизації включення вуличного освітлення, підсвічування фасадів будівель, обігрівальних приладів, насосів, поливного обладнання, вентиляторів, подачі дзвінків на промисловості та інших установах.