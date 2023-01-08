Програмований астрономічний таймер з WI-FI Новатек ЕМ-130

8 января 2023, 22:50

Всього за допомогою одного приладу ви можете керувати системами освітлення на об'єктах - житлові будинки, квартири, підприємства, заправки, прилеглі территорії тощо.



Також ЕМ - 130 дозволяє автоматизувати включення вуличного освітлення (стовпи, ліхтарі,інше. При підключенні до контактору, пристрій буде керувати десятками вуличних ліхтарів, підсвіток, вітрин.

Також вирішується проблема керування обігрівальними приладами, насосами, вентиляторами, подачею шкільних дзвінків.Головна особливість таймеру EM - 130 полягає у тому, що він керує освітленням самостійно та віддалено. Вам потрібно лише обрати необхідні події і таймер самостійно вирішує питання управління освітленням. А ви можете спостерігати з будь-якого місця за його роботою. Система керування буде знаходитися у вашому телефоні. Це досягається за допомогою функції Wi Fi, яка вмонтована у пристрій.Щодня таймер розраховує час сходу та заходу сонця та коригує час події, пов'язаний з ним. Потім час події порівнюється з внутрішнім годинником реального часу і, якщо вони рівні або час події більше реального часу - таймер включить/відключить навантаження залежно від стану, зазначеного в події.Вищеописаний алгоритм виконується за подією, заданною користувачем. При цьому якщо подій більше однієї, то спрацює тільки та подія, час якої найближчий до годинника реального часу, інші події не виконуватимуться.Принцип дії астрономічного таймера ЕМ-130 заснований на включенні/вимкненні навантаження за попередньо заданим розкладом на весь тиждень (7 днів).В ЕМ-130 можна задати максимум 1024 подій з точністю до 1 хвилини, які користувач може розподілити по всьому тижні (7 днів) на свій розсуд. Як одна програмна подія користувач задає:- час початку події (від 00год:00м до 23ч:59м) або зсув часу щодо сходу або заходу сонця (+11ч:59м);- стан реле навантаження (увімкнено або вимкнено).