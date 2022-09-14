Google запускає навчальну програму "Розвивайте кар’єру з Google Cloud"

14 сентября 2022, 13:45

У всьому світі компанії в багатьох галузях знаходяться у процесі цифрової трансформації.

В Україні бізнес не відрізняється у цьому – українські компанії шукають нові шляхи виживання, зростання та процвітання за допомогою цифрових технологій в умовах нестабільності та невизначеності. Рушійною силою цих цифрових перетворень для українського бізнесу будуть люди, які мають навички, необхідні для впровадження та підтримки масштабного використання хмарних технологій, зокрема в таких сферах як штучний інтелект, машинне навчання, аналіз великих наборів даних, розробка додатків та безпека тощо. Google хоче допомогти українцям отримати нові навички у галузі хмарних технологій, щоб за допомогою отриманих знань ці спеціалісти могли розвивати українські бізнеси, що в свою чергу сприятиме економічному відновленню країни.



Сьогодні Google запускає програму “Розвивайте кар’єру з Google Cloud” для українців, які прагнуть здобути знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями, щоб сприяти швидкій цифровій трансформації України та інвестувати в її майбутнє за рахунок розширення можливостей працевлаштування для ІТ-фахівці



До кінця 2023 року ми хочемо навчити до 10 000 українців основам роботи з хмарними технологіями. Програма “Розвивайте кар’єру з Google Cloud” допоможе ІТ-розробникам і студентам отримати практичні та затребувані навички, необхідні для розвитку кар’єри або пошуку нової роботи.



Програма “Розвивайте кар’єру з Google Cloud” створена в Україні для:



ІТ-фахівців та розробників, які хочуть розвивати свої навички та кар’єру у сфері хмарних технологій.



Студентів ІТ-сфери, які закінчують навчання наступного року та потребують навичок роботи в хмарі для майбутнього працевлаштування.



Для ефективного навчання рекомендується володіти хоча б базовим рівнем англійської мови.



Що отримають учасники програми



60 днів безкоштовного доступу до всіх курсів на платформі Google Cloud Skills Boost - ідеального місця для навчання Google Cloud.



Можливість отримати практичний досвід світового рівня, здобувши бейджі навичок Google Cloud (Google Cloud skill badges). Бейджі навичок підтверджують наявність у спеціалістів знань та практичного досвіду роботи у хмарі, що допоможе у розвитку кар'єри у сфері хмарних технологій.



Індивідуальні напрями навчання, які можна обрати відповідно до ваших інтересів. Кожен напрям навчання містить колекції контенту, які поєднують онлайн курси за запитом та практичне навчання. Для початківців рекомендується навчальний курс “Ознайомлення та початок роботи з Google Cloud”, оскільки контент в ньому локалізований українською мовою.



Призи за три і більше отриманих бейджів навичок.



Доступ до експертів з хмарних технологій на сесіях запитань і відповідей.