Навіщо вашому бізнесу хмарні технології

26 января 2024, 11:45

Одна з найгарячіших тем сучасності – використання штучного інтелекту та хмарних сервісів. Усі активні користувачі інтернету щоденно застосовують хмари, самі того не підозрюючи. Адже на цих технологіях працює мобільний зв’язок, соціальні мережі, електронна пошта. Водночас не кожен бізнесмен розуміє, наскільки корисними для нього будуть хмарні сервіси.

Раніше такі послуги були доступними лише великим корпораціям, проте зараз сервіси стали відкритими й малому бізнесу. Будь-хто може отримати доступ до всіх функцій та переваг. Популярні хмари, такі як Amazon Web Service, дають змогу всім охочим випробувати та оцінити можливості й переваги інновацій.

Необхідно виділити одну особливість: технології можуть бути миттєво впроваджені. Тобто налаштування корисного інструменту вже доступні, вони готові до активного застосування. Як тільки користувач відчує, що готовий до використання, він може спробувати нові можливості.

Реалії сучасності змінюються дуже швидко. Як тільки компанія оновлює своє обладнання та пристосовується до його особливостей, з’являються нові технології. Причому вони зазвичай зручніші та дешевші. Хмари оновлюються постійно, тому такі проблеми користувачам сервісів невідомі.

Невеликі компанії не можуть одразу витрачати шалені суми на купівлю обладнання та програмного забезпечення. Хмарні сервіси – можливість отримання ІТ-обладнання за невеликі гроші (оплата частинами). Це далеко не єдина перевага, окремо варто виділити можливість:

купувати послуги та продукти, які необхідні тільки для певного виду діяльності;

орендувати найсучасніше обладнання за максимально вигідними умовами;

збільшувати чи зменшувати кількість послуг за необхідності.

Наприклад, можна орендувати інфраструктуру на короткий період та оцінити зручність її використання. Якщо продукт не сподобався, можна вимкнути послугу та не повертатися до неї.

Один із найвагоміших аргументів на користь хмари – мобільність. Співробітник може виконувати свої задачі не тільки з дому, а й з іншої країни. При цьому він має всі ті ж інструменти, що й в офісі.

Якщо ви тільки роздумуєте про міграцію у хмару в Amazon Web Services (AWS), фахівці SoftwareOne готові провести для вас навчальні воркшопи у форматі онлайн-сесій. Під час цих сесій ви матимете можливість детальніше ознайомитися з перевагами переходу в AWS та отримати відповіді на всі ваші запитання. Консультанти готові надати професійну допомогу і сприяти успішному впровадженню хмарних технологій для вашогу бізнесу.