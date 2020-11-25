Sony готовит флагманский Xperia 1 III с процессором Snapdragon 875 и дисплеем 4K

25 ноября 2020, 13:15

Qualcomm проведёт мероприятие Snapdragon Tech Summit 2020 в начале декабря. Ожидается, что в ходе него будет представлен новый флагманский чипсет Snapdragon 875 и ряд других продуктов.

Как известно, помимо самой Qualcomm на саммите выступят представители компаний, производящих смартфоны, в том числе Xiaomi, OnePlus и Sony.



Это косвенно подтверждает, что именно эти компании первыми представят устройства на базе нового чипа. Не секрет, что Xiaomi Mi 11, по всей видимости, станет первым семейством смартфонов с Qualcomm Snapdragon 875. Запуск OnePlus 9 ожидается только в марте следующего года. Что касается Sony, пока неизвестно, когда она представит своё видение флагманского смартфона. Выдвигаются предположения, что он продолжит фирменную традицию использовать в названии римские цифры, и следующий флагман получит имя Xperia 1 III. Кроме того, устройство, по слухам, получит дисплей с разрешением 4К, как и его предшественники. Напомним, что разрешение экрана Xperia 1 II составляет 3840 × 1644 пикселя.