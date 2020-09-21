Процессор Samsung Exynos 1000 может оказаться быстрее чипа Snapdragon 875

21 сентября 2020, 9:45

Не исключено, что с появлением флагманских мобильных процессоров следующего поколения компании Samsung, наконец, удастся обойти своего главного конкурента в лице Qualcomm.

Речь идёт о чипах Exynos 1000 и Snapdragon 875, которые будут изготавливаться по 5-нанометровой технологии. Если верить имеющейся информации, оба процессора получат восемь вычислительных ядер в конфигурации «1+3+4», включая одно «супер-ядро».



Интернет-источники сообщают о том, что предварительные тесты указывают на превосходство изделия Exynos 1000 над Snapdragon 875. По крайней мере, как утверждается, такие результаты выдаёт популярный бенчмарк Geekbench.



Тесты прошли две версии будущего смартфона Samsung Galaxy S21 — с процессором Exynos 1000 и Snapdragon 875. В первом случае результат составил 1302 балла в одноядерном режиме и 4250 баллов в многоядерном. При использовании платформы Qualcomm результат оказался ниже — 1159 и 4090 баллов соответственно.



Протестирован также аппарат Xiaomi Mi 11 с чипом Snapdragon 875: в одноядерном тесте устройство набрало 1102 балла, в многоядерном — 4113 баллов.